Arriva l’estate, la spiaggia si fa bella 

Il tratto quartese del Poetto e la costa da Margine Rosso a Geremeas si fanno belli in vista dell’assalto dei bagnanti.Il primo maggio gli operai della De Vizia hanno cominciato le bonifiche con i pulispiaggia negli arenili: le pulizie andranno avanti tutti i giorni fino a metà settembre, festivi compresi, e prevedono anche la pulizia manuale nelle parti più vicine alla strada, dove c’è vegetazione e si annidano i rifiuti. I mezzi meccanici consentiranno inoltre di rimestare la sabbia e di eliminare eventuali cocci di vetro.Ogni giorno, mattina e sera, saranno svuotati i cestini lungo la passeggiata.

Isola ecologiche

A differenza degli altri anni, comincia, in contemporanea a quella del Poetto anche la pulizia delle spiagge della costa, che non sarà però giornaliera ma avrà una cadenza di due-tre volte alla settimana, a seconda della frequentazione degli arenili, mentre la pulizia manuale e lo svuotamento dei cestini saranno comunque anche qui portati avanti tutti i giorni.Non si farà attendere nemmeno la sistemazione delle isole ecologiche, che comincerà nei prossimi giorni con la sistemazione delle batterie di contenitori per la raccolta differenziata di plastica, vetro, secco e carta. Saranno, come l’anno scorso, in legno con una piccola copertura in modo da non essere sgradevoli alla vista.

Pochi servizi

Ma la stagione che va ad aprirsi presenta le solite incognite. Al di là della carenza di parcheggi, spazzati via al Poetto per fare posto alle aree verdi, resta la mancanza di servizi in alcuni tratti del litorale dove non ci sono nemmeno i bagni, come nel caso di una delle spiagge più frequentate, quella di Sant’Andrea.«Io ho quasi 50 anni e gli unici servizi che mi ricordo sono quelli di Su Stangioni, dove c’erano anche i bagni», dice un residente della costa, Andrea Cogoni, «da allora più niente. Ci sono spiagge dove ancora non ci sono nemmeno i servizi igienici. Basterebbe mettere anche dei box, che certo andrebbero sorvegliati per evitare i raid vandalici».Dello stesso parere Marta de Cicco, anche lei assidua frequentatrice delle spiagge del litorale quartese, «Purtroppo i servizi dopo Margine Rosso latitano. In alcune spiagge come Marina residence ci sono i chioschi, ma in altre non c’è niente e chi deve andare al bagno o vuole comprare anche solo una bottiglietta d’acqua non ne ha la possibilità».

Numero chiuso

Intanto continua a far discutere anche la questione del numero chiuso a Mari Pintau, che non dovrebbe entrare in vigore quest’estate ma nel 2026.«Può anche essere giusto», commenta Salvatore Pischeddu, «ma penso che sarebbe opportuno prevedere delle agevolazioni per i residenti come accessi prioritari e sconti». Favorevole anche Corrado Esposito: «Ben venga il numero chiuso per preservare la spiaggia. Così forse sarà più controllata e gli incivili non avranno vita facile. Basta vedere che cosa accade al Poetto quando lasciano cumuli di rifiuti dopo le giornate in spiaggia». Carla Frau invece non ci sta: «Bisogna già pagare per tutto, speriamo non diventi necessario anche per andare in spiaggia: basterebbe controllarla, ma non mettere un ticket».

