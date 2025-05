Arriva l’estate, la Polizia locale si rinforza 

Sei vigili in più in servizio da sino a settembre per rafforzare la polizia locale di Castiadas e garantire la sicurezza di residenti e turisti lungo il litorale.

Una decisione «che si è resa necessaria – ha spiegato il sindaco Eugenio Murgioni – anche in seguito alle criticità emerse legate a congedi di maternità di alcune unità già assunte, che hanno comportato una riduzione della forza operativa prevista».

Le assunzioni, tutte full time a tempo determinato, costeranno alle casse del Comune 91mila euro più altri 40mila euro per la copertura delle indennità di maternità. In gran parte si tratta di risorse che arrivano direttamente dalle sanzioni comminate dalla stessa polizia locale la scorsa estate. L’obiettivo è organizzare una squadra di vigili sempre più efficiente e, soprattutto, in grado di controllare il territorio durante la stagione estiva.

«È necessario – ha sottolineato il primo cittadino - contrastare l’abusivismo commerciale lungo le spiagge e intensificare i controlli durante il periodo estivo. Fra le altre cose, viste le tantissime presenze, si registra un aumento degli illeciti legati alla tutela dell’ambiente e al rispetto del codice della strada». (g. a.)

