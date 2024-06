Arriva l’estate e le case a Porto Pino restano senz’acqua 

Arriva l’estate e a Porto Pino tornano i problemi idrici. L’amministrazione comunale di Sant’Anna Arresi, guidata da Paolo Dessi che si è insediato ufficialmente nella giornata di venerdì, ha dovuto far interrompere l’approvvigionamento per l’intera area di Porto Pino: «Ci dobbiamo scusare per il disagio, ma siamo stati costretti, – spiega – ricordiamo a tutti che in paese vige un ordinanza, e l’acqua deve essere usata con parsimonia». Il problema è di vecchissima data e tanti residenti sono stati costretti a realizzare delle cisterne di accumulo per sopperire al problema, o fare uso del servizio di autobotte. «Nell’immediato – continua il sindaco - possiamo solo cercare di ottimizzare al meglio la risorsa, con controllo costante e interventi tempestivi sugli eventuali guasti effettuando una comunicazione la più puntuale e precisa possibile». Per il futuro è improcrastinabile la sostituzione di alcuni tratti di condotta: «Cercherò di ripartire da dove mi sono fermato dieci anni fa. Vogliamo capire perché i lavori del raddoppio della condotta dorsale Sulcis Sud per alimentare Sant’Anna Arresi e Porto Pino, portando l’acqua dal Cixerri tramite l’invaso di Bau Pressiu si sono interrotti a Masainas nel 2015. Fondamentali per la risoluzione dell’approvvigionamento di Porto Pino». (f. m.)

