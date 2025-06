Arriva l’estate dei rincari: tariffe più alte fino al 300% 

L’estate è alle porte e i prezzi dei biglietti aerei salgono. L’indagine di Altroconsumo sull’andamento dei prezzi negli ultimi sei mesi ha evidenziato un aumento dell’83% rispetto a dicembre. Ma in alcuni casi l’incremento delle tariffe ha superato il 300%. Per chi deve ancora acquistare il biglietto, la parola d’ordine è: monitorare. Conoscere l’andamento dei prezzi e confrontare le opzioni disponibili può ancora fare la differenza.

Altroconsumo ha rilevato i prezzi più bassi disponibili ogni primo martedì del mese su 174 voli, analizzando otto tratte molto richieste: da Roma verso Cagliari, Parigi, Barcellona e Tokyo; da Milano verso Palermo, Bari, Londra e New York. In alcuni casi, chi ha acquistato il volo in ritardo ha speso migliaia di euro in più: Roma-Tokyo è arrivato a superare i 5.000 euro, contro una media inferiore ai 1.500 a dicembre.

Le mete internazionali sono quelle dove si registrano i rincari più forti: Milano-Londra è arrivata a costare oltre 570 euro in più rispetto a dicembre, Milano-New York ha fatto segnare un incremento superiore ai 1.000 euro. Ma anche sulle tratte nazionali i rincari non mancano: 215 euro in più per Milano-Palermo, 183 euro in più per Milano-Bari. Particolarmente colpite le rotte verso le isole, già oggetto di attenzione da parte dell’Antitrust. L’indagine ha messo in evidenza un aspetto meno scontato di quanto si pensi: prenotare in anticipo non garantisce sempre il prezzo più basso. In alcuni casi, infatti, le tariffe sono aumentate nei mesi centrali per poi calare nuovamente. Un esempio significativo è quello del volo Roma-Parigi con Wizz Air, che a febbraio aveva raggiunto i 600 euro per poi scendere a 195 euro a maggio.

