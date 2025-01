Arriva l’energia elettrica nel sito minerario di Su Zurfuru 

Nel sito minerario di Su Zurfuru arriverà presto l’energia elettrica. Lo hanno annunciato nei giorni scorsi gli amministratori comunali di Fluminimaggiore, dopo aver ricevuto l’avviso della Regione, con il quale gli si comunicava l’avvenuta concessione di un finanziamento di circa 50 mila euro, necessari per i lavori negli edifici della vecchia miniera, ubicata poco distante dall’abitato del paese.

«Si tratta di uno stanziamento, quello concessoci dalla Regione – spiega Marco Cau, vicesindaco e assessore comunale per i Lavori pubblici – che ci consentirà di eseguire finalmente le procedure, per far arrivare la corrente elettrica nella miniera. Un lavoro indispensabile, se si vuole rendere meglio fruibile il nucleo principale e che senz’altro agevolerà quella che é l’attività di valorizzazione in chiave turistica dell’intero sito minerario». Per espletare tutte le procedure burocratiche e tecniche, e conseguentemente attuare il progetto esecutivo, relativo all’elettrificazione di Su Zurfuru, non bisognerà attendere tempi biblici. «Gli uffici preposti del municipio – aggiunge l’assessore comunale - stanno già lavorando assiduamente. L’energia elettrica a Su Zurfuru, quindi, non tarderà ad arrivare». Sul fronte dei Lavori pubblici, proseguono gli interventi di ripristino dell’asfalto tra le vie del paese interessate dai lavori di stesura della rete della fibra ottica. «Anche su questi lavori – conclude Marco Cau – si procede spediti. Per questo non tarderanno a terminarsi».

