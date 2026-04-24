Arriva l’ecomobile per scongiurare l’invasione di rifiuti 

Al Poetto arriva l’Ecomobile estiva, un’isola ecologica voluta dal Comune per contrastare il problema del sacchetto selvaggio, migliorare il decoro urbano e ridurre la produzione di secco.

La novità, messa nera su bianco con una delibera di Giunta, sarà disponibile nella stagione estiva ormai alle porte. Per il Comune un progetto a costo zero: il servizio rientra infatti nell’ambito del contratto già in corso con De Vizia, società che gestisce l’igiene urbana in città. Un servizio di smaltimento dei rifiuti lungo la spiaggia, al fine di ridurre l’abbandono dei rifiuti indifferenziati sia nei cestini presenti che in terra, in prossimità delle spiagge e nei parcheggi, attraverso il posizionamento sperimentale di un’isola ecologica mobile a ridosso del lungomare, lato confine con Cagliari. Sarà fruibile da tutti i bagnanti, non solo dai quartesi quindi, ma anche dagli altri cittadini dell’area metropolitana e dai turisti.

L’Ecomobile sarà disponibile tutti i pomeriggi, dal lunedì al sabato, con orario 14-19 per tutta la stagione estiva, già a partire da giugno. Un contributo in più - spiegano dal Comune - anche in termini di sensibilizzazione, per evitare di vedere sacchetti in terra o nei cestini gettacarte, ma anche per evitare sanzioni per l’abbandono dei rifiuti. (f. l.)

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