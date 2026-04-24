VaiOnline
Poetto.
25 aprile 2026 alle 00:34

Arriva l’ecomobile per scongiurare l’invasione di rifiuti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Al Poetto arriva l’Ecomobile estiva, un’isola ecologica voluta dal Comune per contrastare il problema del sacchetto selvaggio, migliorare il decoro urbano e ridurre la produzione di secco.

La novità, messa nera su bianco con una delibera di Giunta, sarà disponibile nella stagione estiva ormai alle porte. Per il Comune un progetto a costo zero: il servizio rientra infatti nell’ambito del contratto già in corso con De Vizia, società che gestisce l’igiene urbana in città. Un servizio di smaltimento dei rifiuti lungo la spiaggia, al fine di ridurre l’abbandono dei rifiuti indifferenziati sia nei cestini presenti che in terra, in prossimità delle spiagge e nei parcheggi, attraverso il posizionamento sperimentale di un’isola ecologica mobile a ridosso del lungomare, lato confine con Cagliari. Sarà fruibile da tutti i bagnanti, non solo dai quartesi quindi, ma anche dagli altri cittadini dell’area metropolitana e dai turisti.

L’Ecomobile sarà disponibile tutti i pomeriggi, dal lunedì al sabato, con orario 14-19 per tutta la stagione estiva, già a partire da giugno. Un contributo in più - spiegano dal Comune - anche in termini di sensibilizzazione, per evitare di vedere sacchetti in terra o nei cestini gettacarte, ma anche per evitare sanzioni per l’abbandono dei rifiuti. (f. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cagliari.

Zuppi: la guerra non risolve i conflitti

l Ragas, R. Serreli
Il delitto

«Leonardo un ragazzo d’oro, chi l’ha ucciso deve pagare»

Il padre del 23enne, Mondo Mocci: era pieno di vita,  benvoluto da tutti, non meritava di fare questa fine 
Gigi Pittau
Il delitto

Tra le palazzine  sgomento e paura: «Uno strano viavai»

Sull’asfalto i segni del sangue, lo choc in piazza Settimio Severo  
Roberto Carta
Ricorrenza

In pellegrinaggio sotto le stelle

Stamattina l’arrivo dei fedeli davanti alla basilica cagliaritana 
Raffaele Serreli
la celebrazione

Zuppi: «La Sardegna sia crocevia di pace»

Il cardinale ospite d’onore a Cagliari per il centenario della Basilica di Bonaria 
Alessandra Ragas
La crisi

La rappresaglia di Trump «Spagna fuori dalla Nato»

La minaccia in una mail interna del Pentagono E per le Falkland il ritiro dell’appoggio a Londra 