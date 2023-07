Arriva l’autovelox sulla strada killer  

Le prime sanzioni non hanno tardato ad arrivare: da mercoledì la Polstrada ha attivato l’autovelox mobile lungo la strada provinciale 2 fra Carbonia e Villamassargia. Il limite, fissato dal ministero dei Trasporti che ha concesso alla SP2 la deroga per realizzare il guardrail centrale, è di 80 chilometri all’ora. Cioè 10 chilometri orari in meno rispetto ai limiti che vigevano sino a poche settimane fa nella quattro-corsie che in questa prima metà del 2023 si è trasformata in strada della morte: sei deceduti, spesso per invasione di corsia.

Il drammatico susseguirsi di tragedie ha dato un’accelerata alla messa in sicurezza: concluso il primo lotto da 700 mila euro di rifacimento di un tratto disastrato prossimo a Villamassargia, scatterà un altro lotto da 1,3 milioni vicino a Carbonia, tracciata la segnaletica orizzontale (la SP2 ne era sprovvista), varato un piano di utilizzo dell’autovelox e soprattutto chiesto e ottenuto dal Governo il nullaosta a posizionare la barriera centrale. «Entro un mese – anticipa il commissario della Provincia Mario Mossa – il progetto esecutivo». Deroga concessa a patto di fissare a 80 all’ora il limite di velocità: «Sono presenti – dice l’amministratore – molti accessi laterali». Intanto, una delle condizioni per rendere più sicura la Provinciale era quella di vedere in azione l’autovelox: da mercoledì ci pensa la Polstrada. E sono scattate le prime multe.

