Arriva l’autobus del sabato notte 

Arrivano i bus della notte: tre linee circolari (Esterna rossa, Litoranea e 9) che consentiranno il sabato notte a chi vuole girare per locali, frequentare le discoteche, andare a mangiare la sera di tornarsene in bus. In tutta sicurezza, a bordo degli autobus notturni che hanno il compito di portare i giovani in città e riportarli a casa. Parte sabato prossimo il servizio notturno Ctm: tutti i sabati fino a giugno, infatti, in via sperimentale, sarà attivo il servizio notturno dalla mezzanotte fino alle 5 di domenica mattina (perché a quell’ora riparte il servizio diurno). «Sono orgoglioso di questa iniziativa che ho fortemente voluto e che mi auguro possa suscitare l’apprezzamento dei genitori, in quanto i ragazzi potranno utilizzare i nostri mezzi per viaggiare in sicurezza il sabato notte. A bordo sono presenti le guardie giurate per la sicurezza di passeggeri e conducenti», dice Carlo Andrea Arba, presidente di Ctm.

Le novità

L'idea è di promuovere l’utilizzo dell’autobus evitando invece l'auto che, soprattutto nel weekend e di notte, può essere molto pericoloso. Divertirsi, quindi, ma in sicurezza. Per questo motivo i bus collegheranno tutti i principali quartieri della movida, il centro, innanzitutto, ma anche le zone dove si concentra la presenza dei giovani per le discoteche, come in viale Marconi. Quindi, collegamenti assicurati con Quartu, Quartucciu, Selargius, Monserrato, ma anche il Poetto, Margine Rosso e, dall’altra parte, Elmas, Assemini e Decimomannu (con la linea 9). «Questa iniziativa», che non costa un centesimo in più ai viaggiatori (sono validi tutti i titoli di viaggio Ctm, abbonamenti degli studenti compresi), «nasce da un presupposto di base: come Ctm ci occupiamo di portare e riportare i ragazzi a scuola, dobbiamo preoccuparci di portarli, sempre in sicurezza, nei luoghi del divertimento», dice ancora Arba. E aggiunge. «Il servizio notturno del sabato notte è l’iniziativa che più mi inorgoglisce, perché parliamo delle vite dei nostri giovani».

Le linee

Saranno tre le linee (Esterna rossa, Litoranea e 9) che da sabato prossimo, tutti i sabati, fino a giugno garantiranno un servizio sperimentale, coprendo Cagliari e l’hinterland con anche tutta la litoranea fino a Flumini di Quartu. «Per noi l’importante è offrire un’alternativa ai ragazzi, far capire che chiunque può divertirsi il sabato notte e tornare a casa in sicurezza, anche a chi non può permettersi taxi o a chi non ha genitori che possono andare a prenderli», dice ancora il presidente di Ctm.

Le modalità

Gli orari in tempo reale e i percorsi sono disponibili sull’app Busfinder, come detto a bordo vale qualsiasi titolo di viaggio del Ctm (abbonamenti compresi) e c’è sempre la possibilità di pagare il biglietto una volta saliti a bordo. «Questa iniziativa fa il paio con quella del Blu Notte, voluta e pagata dall’amministrazione comunale, che durante l’estate trasporta i ragazzi», e non solo, «la notte al Poetto. Cominciamo in via sperimentale, poi valuteremo se e quali correttivi sarà opportuno inserire». ( ma. mad. )

