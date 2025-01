Arriva l’asfalto nella strada di Pitz’e Pardu 

Arriverà l’asfalto a Pitz'e Pardu, la lunga strada che da via Manzoni a Sestu arriva infine a Selargius. Lo annuncia il Comune mentre la situazione si fa critica: l’arteria è strapiena di buche, un pericolo per qualsiasi mezzo.

«Dopo aver completato la progettazione preliminare siamo oggi nella fase esecutiva. Il progetto con un importo lavori di 250mila euro, prevede oltre alla bitumazione anche degli attraversamenti che consentano il passaggio dell’acqua nelle zone critiche», dice l’assessora Roberta Argiolas, responsabile, tra l’altro della Viabilità rurale. In questi giorni i lavori sono partiti per una manutenzione straordinaria, «con risagomatura, ricarica di materiale inerte e rullo. Ma entro l’anno l’obiettivo è quello di asfaltare».

Qui ci sono parecchie case e qualche attività commerciale: «Per noi e i clienti è stato sicuramente un disagio, perché quest’anno la sistemazione della strada sembrava tardare, siamo contenti che la rifaranno», spiega Carlo Cau, titolare di una rivendita di vini; e certo con tutte quelle buche molti clienti erano meno invogliati a passare. I lavori nelle strade rurali non finiscono qui: «Sono affidati con un accordo quadro, che ci permetterà di sfruttare maggiori risorse con interventi programmati nell’arco dell’anno. Il territorio è stato diviso in quattro settori, e si procederà a partire dal settore nord est per poi proseguire, con l’obiettivo di garantire la necessaria percorribilità ai più di 60 chilometri di strade di competenza comunali», riassume Argiolas.

