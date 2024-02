Arriva l’asfalto in via Nuracada: concluso il cantiere 

Addio fango e sporcizia, benvenuto asfalto. Si sono conclusi in questi giorni i lavori in via Nuracada a Sestu. Erano iniziati a ottobre dello scorso anno. Una strada con un numero sempre maggiore di case e aziende agricole.

«I lavori di bitumazione per i quali abbiamo richiesto ed ottenuto il finanziamento da Argea, sono regolarmente ultimati come da progetto», dichiara l’assessora Roberta Argiolas, responsabile del Verde pubblico. Argea ha stanziato 200 mila euro. «Ora l’amministrazione finanzierà con risorse proprie il completamento di alcune opere di dettaglio come la segnaletica stradale verticale, le barriere stradali in corrispondenza dell'attraversamento del canale e il complemento delle banchine». Soddisfatta la sindaca Paola Secci: «Siamo contenti di dare risposta alle tante aziende presenti e ai residenti. Contiamo di continuare ad intercettare finanziamenti per migliorare la viabilità rurale». Francesco Serra, consigliere di minoranza tra i più attivi nel chiedere la sistemazione delle strade rurali, commenta: «Non posso che essere contento di vedere la via Nuracada asfaltata. Restano da sistemare le banchine, speriamo sia fatto il prima possibile perché il dislivello è alto in alcuni punti. Inoltre ci sono ancora tante altre strade di campagna in cattive condizioni».

