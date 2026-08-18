Arriva l’asfalto che riduce i rumori 

Il Comune di Assemini lancia una massiccia operazione di restyling viario che ha l’obiettivo di migliorare la qualità urbana, la sicurezza e il comfort acustico del territorio. Attraverso una strategia di riqualificazione strutturata, il Municipio sta mettendo in campo circa 1,2 milioni di euro, frutto di una combinazione virtuosa tra finanziamenti metropolitani e risorse del bilancio comunale.

Rumore basta

Il primo pilastro, che è incentrato sull’abbattimento dell’inquinamento acustico, vedrà il suo avvio a settembre. Grazie a un bando della Città metropolitana del valore di seicentomila euro, Assemini utilizzerà un tipo speciale di asfalto fonoassorbente su arterie a elevata intensità di traffico: «Il rumore dei veicoli verrà praticamente eliminato grazie proprio all’utilizzo di questo speciale asfalto in grado di assorbire i rumori. È un intervento che interesserà corso America e le vie Satta e Fratelli Rosselli», dichiara il vicesindaco e assessore ai Servizi manutentivi, Matteo Venturelli. È prevista inoltre la possibilità di ampliare il raggio d’azione includendo ulteriori comparti attraverso il riutilizzo dei ribassi d’asta delle recenti gare.

I fondi

Parallelamente, l’ufficio Manutentivi ha pianificato un intervento di manutenzione straordinaria sulla viabilità secondaria, con un budget di 650mila euro, composto per 500mila euro da fondi di bandi e 150mila euro da stanziamenti comunali. Il cantiere riguarderà 21 strade, scelte per rispondere a esigenze di sicurezza e volumi di traffico. «Abbiamo selezionato alcune strade urbane tenendo conto delle situazioni più critiche in termini di sicurezza – spiega Venturelli – incrociando le nostre osservazioni con i volumi di traffico: aver recuperato quasi un milione di euro ci permette di programmare ulteriori azioni per raddoppiare le strade individuate in questo primo intervento».

La mappa

Tra le zone oggetto di riqualificazione figurano aree segnate dai lavori alle reti idriche, in particolare il quartiere di via Coghe. Il piano include il collegamento tra via Po e via Marconi, arterie come le vie Kolbe, Kennedy e de Gasperi e i rioni dei Giudici e dei Venti. Questi lavori sono il compimento di una programmazione triennale: «Ci siamo potuti concentrare sulla viabilità secondaria grazie alla preziosa azione sull’accordo quadro. In meno di tre anni, le risorse comunali si sono concentrate sulle principali vie del trasporto pubblico: le vie Carmine e Cagliari e il corso Europa».

Questo mosaico di cantieri riflette la volontà di garantire un’infrastruttura moderna, coniugando potenziamento dei flussi veicolari e tutela della quiete residenziale.

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