Arriva l’Amico bus per disabili e invalidi 

“Amico bus”, servizio di trasporto pubblico a chiamata “porta a porta”, arriverà a Elmas, Assemini e Decimomannu. Gestito dal Ctm, è stato pensato per disabili, invalidi con difficoltà motorie e anziani non autosufficienti che non possono muoversi con i mezzi pubblici in maniera sicura e autonoma. Attivo a Cagliari, Selargius, Monserrato, Quartu e Quartucciu, dopo il recente assestamento del bilancio regionale, approvato in Consiglio, l’“Amico bus” verrà esteso nei tre comuni dell’hinterland cagliaritano.

Il servizio, semplice e funzionale, consente agli utenti di prenotare una corsa per spostarsi verso destinazioni come strutture sanitarie (per effettuare visite mediche o esami clinici), centri diurni, sociali e riabilitativi ma anche università. L’estensione del servizio a un bacino che conta circa 45mila abitanti colmerà una disparità che taglia fuori circa 3mila persone.

L’annuncio

L’emendamento ha previsto uno stanziamento di 800mila euro da destinare al Ctm. Per l’attuazione definitiva si dovrà attendere la relazione dei tecnici del Consorzio che gestisce il trasporto pubblico nell’area vasta di Cagliari. Ad annunciarlo sono stati i consiglieri regionali Maria Laura Orrù (nonché sindaca di Elmas) e Gianluca Mandas (ex assessore grillino ad Assemini): «Garantire una mobilità accessibile a tutte le persone è una prerogativa che ci siamo posti durante il nostro mandato, per la quale abbiamo lavorato tanto e a cui bisognerà dare continuità».

Lo scontro

«Il Comune di Assemini - ha proseguito Mandas - era risultato beneficiario di 90mila euro per l’attivazione del “Pollicino” per favorire la mobilità interna in zona via Coghe. Tuttavia l’amministrazione non aveva impegnato le somme». Di diverso avviso il sindaco Mario Puddu: «Abbiamo in mente, e lo faremo, un progetto di mobilità interna».

Intanto un piccolo passo avanti si è visto: «“Amico bus” è stato oggetto di più interrogazioni consiliari - ha dichiarato la consigliera di opposizione asseminese Sabrina Stara - e finalmente anche gli studenti disabili potranno frequentare le scuole dell’obbligo senza dipendere dalle famiglie».

Le reazioni

Soddisfatto Alfio Uda, presidente di “Sardegna Accessibile”: «Si tratta di un ulteriore segno di attenzione e inclusione che la Regione ha rivolto verso noi disabili in carrozzina. Un servizio necessario e atteso che potrà realmente migliorare la vita di tante persone».

Scontenti, di contro, i sindaci di Decimomannu Monica Cadeddu e di Assemini Mario Puddu, non tanto per la notizia, ma quanto per averla appresa in maniera informale: «La comunicazione istituzionale non può mancare, così come il coinvolgimento dei sindaci: siamo noi i primi interlocutori dei cittadini e conosciamo da vicino le esigenze del territorio».

Sia Cadeddu sia Puddu pretendono interlocuzioni dirette con il Ctm: «Comprendiamo che la campagna elettorale sia in pieno svolgimento, ma ci auspichiamo più rispetto per le istituzioni locali e per chi, quotidianamente, lavora sul campo al fianco della propria comunità».

