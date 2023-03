Arriva l’Aida e il porto si prepara per le maxi navi 

Con l’arrivo dell’Aidablu la stagione dei grandi numeri al porto Isola Bianca scalda i motori. Ad inaugurare gli sbarchi in grande, stile con i suoi oltre 2000 passeggeri, la nave di Costa Crociere è al debutto dei 12 approdi programmati per il 2023, quattro dei quali ogni sabato di marzo. Ventimila passeggeri in più stimati dall’ AdSP, 50 scali previsti, “un trend che si annuncia in crescita rispetto allo scorso anno”, confermato dal Presidente Massimo Deiana ( nella nota inviata in occasione dell’approdo di ieri mattina) e che proietta Olbia e il suo territorio tra le mete sempre più internazionali, il porto terreno di nuove sfide.

A toccare le banchine diverse prime: moderne regine dei mari - come l’esclusiva Evrima della flotta Ritz-Carlton Collection, 290 milioni di euro di nave inaugurata l’anno scorso - ma anche il nuovo super-traghetto “Moby Fantasy”, uno dei più grandi al mondo, con capacità di accoglienza fino a 2300 passeggeri e 1300 veicoli o 300 semirimorchi. La nave, inizialmente annunciata operativa sulla tratta Livorno- Olbia da fine marzo, appare “prenotabile” sul sito Moby a partire dal 27 Aprile; uno slittamento di un mese che non pare, quindi, mettere in discussione l’entrata in servizio del traghetto, pensato per il trasporto del “massimo di passeggeri d’estate e del massimo di merci d’inverno”.

Verso l’estate

Oltre 3 milioni di passeggeri nel 2022, record di presenze previste nel 2023, si lavora di concerto sulla gestione dei volumi di traffico ricadenti sulla viabilità della porta di ingresso della Gallura. «Pur non avendo ancora ricevuto una comunicazione ufficiale da parte della compagnia sull’entrata in servizio della nave – fa sapere l’Autorità di sistema portuale – gli uffici dell’AdSP stanno portando avanti le normali e quotidiane interlocuzioni con la Capitaneria, i servizi tecnici nautici (piloti ed ormeggiatori) e le imprese portuali affinché si possano prendere le adeguate misure per la gestione di particolari picchi di traffico veicolare e delle operazioni portuali che, comunque, procederanno senza particolari stravolgimenti. Contestualmente l’Ente sta proseguendo la sua attività manutentiva su banchine, fondali e sugli asfalti per la quale sono in corso degli interventi lungo il viale Isola Bianca».