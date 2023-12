Arriva l’acqua, salvo il carciofo Dop 

In arrivo 15milioni di euro dalle risorse Pnrr e 2,2 milioni di finanziamenti regionali per dare l’acqua al comprensorio della Valle dei Giunchi dall’invaso del Bidighinzu. Un’opera progettata dal Consorzio di Bonifica della Nurra, che consentirà di porre fine ai problemi di approvvigionamento idrico in una delle zone più produttive del nord ovest della Sardegna, famosa per la produzione del carciofo spinoso Dop.

In occasione dell’avvio dei lavori, il Consorzio illustrerà oggi (dalle 10.30 nel teatro comunale di Ittiri) il progetto di riqualificazione della condotta irrigua per la Valle dei Giunchi, infrastruttura ormai obsoleta, realizzata negli anni ‘60 e che attualmente registra la perdita di oltre il 50% della risorsa idrica. A oggi gli ettari coltivati nella Valle dei Giunchi sono circa 150, ma si calcola che, risolvendo le criticità della condotta, potrebbero arrivare a circa 40.

L’incontro di oggi sarà aperto dal presidente di Anbi Sardegna, Gavino Zirattu. Tra i vari interventi, previsti quelli del direttore generale del Consorzio di Bonifica della Nurra, Francesco Paolo Naccari, di quello di Anbi nazionale, Massimo Gargano, e dell'assessore regionale ai Lavori pubblici Pierluigi Saiu.

