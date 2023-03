Arriva l’acqua per salvare l’agricoltura 

La Regione ha definito la programmazione delle quote idriche per l’agricoltura per il 2023. Il piano prevede l’assegnazione di 441 milioni di metri cubi d’acqua, 41 in più rispetto all’anno precedente. «Le quote saranno comunque riviste periodicamente sulla base dei monitoraggi sugli invasi», ha assicurato l’assessore ai Lavori pubblici Pierluigi Saiu, «in futuro occorre rivedere le regole per una gestione più efficiente della risorsa e procedere con la realizzazione delle nuove opere, come le dighe di Cumbidanovu e di Monte Nieddu».

