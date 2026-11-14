Inaugurata a Musei la nuova condotta idrica per il territorio. L’annuncio forse più atteso lo dà Andrea Mandras, direttore area tecnico-ambientale del Consorzio di bonifica della Sardegna Meridionale (Cbsm): «Da lunedì gli agricoltori potranno già usufruire dell’acqua».

Il plauso

Le parole di Mandras, durante il convegno a Musei (Villa Asquer), hanno scatenato l’applauso soprattutto da parte di chi opera quotidianamente nelle campagne e che finora era costretto a emungere acqua dai pozzi per portare avanti l’attività, nonostante la vocazione fortemente agropastorale della zona. Gli applausi erano scattati già prima, subito dopo il taglio del nastro in località Pardu Iscas, quando dal bocchettone della nuova infrastruttura idrica da 3 milioni di euro è sgorgato il primo imperioso zampillo d’acqua. Un’inaugurazione in pompa magna effettuata alla presenza di istituzioni regionali e nazionali e che ha visto tagliare il nastro a Patrizio La Pietra, sottosegretario al ministero dell’Agricoltura (Masaf). Un dicastero che su forte richiesta del Comune di Musei ha finanziato l’opera che è stata progettata ed implementata in tempi record dal Cmsb. «È un’infrastruttura fondamentale - ha evidenziato il presidente Efisio Perra, nel ruolo anche di coordinatore del convegno - che finalmente collega il comprensorio irriguo del Cixerri di Iglesias a quello di Siliqua creando, con una condotta da in Pvc da 4,6 chilometri, 270 nuovi ettari irrigui con portata e pressione ottimali ed andando ad efficientare un sistema di circa 5 mila ettari». È ovviamente soddisfatto il sindaco Sasha Sais: «La comunità attendeva quest’opera da 25 anni e sono onorato di poterla inaugurare da sindaco. Certo, 270 ettari irrigui sono tanti ma abbiamo già pronto un progetto per estendere la rete ad un’altra località. Vogliamo preservare la nostra vocazione agropastorale».

L’opera

Dopo il finanziamento ottenuto, per realizzare l’opera (che interessa anche il territorio di Villamassargia) sono bastati meno di 2 anni e mezzo «nonostante - ha evidenziato Andrea Mandras - la necessità di bypassare la ferrovia ed anche la scoperta di reperti archeologici». Al convegno sono intervenuti anche la dirigente del Masaf Francesca Coniglio, il deputato Gianni Lampis, il presidente regionale dell’Anbi Gavino Zirattu, il vicepresidente della Provincia Gigi Loru ed i rappresentanti delle associazioni di categoria Giorgio Demurtas (presidente provinciale Coldiretti), Serafino Casula (Confagricoltura Cagliari) e Mariella Amisani (presidente AssoGal Sardegna). Conclusioni lasciate al sottosegretario La Pietra che si è anche soffermato sul tema degli invasi sardi e sulla necessità di un piano di manutenzioni non solo straordinarie: «A volte, come in questo caso, – ha detto - non servono grosse cattedrali nel deserto ma una piccola opera che offra risultati immediati e concreti. Un’opera che sta anche a dimostrare quanto questo Governo abbia messo al centro della propria azione l’agricoltura, stanziando finora in tutto oltre 17 miliardi di euro».