Arriva l’acqua nelle case del litorale 

Dopo decenni “a secco” arriva la svolta per la zona di Flumini, dove circa 5mila famiglie vivono da sempre senza l’acqua in casa.

Il Comune e Abbanoa trovano finalmente un accordo sui lavori per completare la rete idrica in gran parte del litorale, partendo dal tratto fra via dell’Autonomia regionale e via S’ecca s’arrideli - 150 metri di nuova condotta - che consentirà a circa 2mila residenti della zona di avere l’acqua potabile. «Un primo step che ci permette di iniziare a risolvere un problema annoso per Flumini e tutto il litorale», annuncia soddisfatto l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti.

Via ai lavori

Ultimo incontro fra vertici del Comune e quelli di Abbanoa il 4 gennaio, mentre in questi giorni sono in corso i sopralluoghi finali prima del via ai lavori. «Dettagli tecnici necessari al fine di pianificare la posa della nuova condotta», spiega l’assessore, «entro l’estate circa la metà degli abitanti della zona avranno l’acqua in casa». Gli allacci alla rete principale saranno a spese dei residenti, con un requisito essenziale per poter usufruire del servizio idrico: avere la licenza edilizia che certifica la regolarità dell’abitazione. «Inoltre stiamo lavorando insieme ad Abbanoa al progetto del nuovo serbatoio», aggiunge Conti, «perché l’obiettivo è risolvere definitivamente il problema in tutto il litorale e consentire alla rete idrica di raggiungere ogni singola residenza».

Abbanoa

Accordo confermato dalla società che gestisce il sistema idrico. «I tecnici hanno approntato due interventi da realizzare nel breve e nel medio periodo: il primo, che sarà eseguito non appena saranno ottenute tutte le autorizzazioni necessarie, riguarda una modifica dell’attuale schema idraulico del litorale», fa sapere Abbanoa. «Il problema di S’Ecca S’Arrideli riguarda la quota d’altezza della zona da servire, e l’attuale collegamento al serbatoio di via San Giovanni non può garantire la pressione per alimentare la rete idrica di quella zona. Per superare questo problema, S’Ecca S’Arridili verrà alimentata dal serbatoio di via Serra Perdosa, che è più in alto. Ciò consentirà di alimentare una prima parte della zona», aggiungono da Abbanoa, «nel frattempo si sta lavorando al progetto di medio periodo che sarà anche quello che offrirà una soluzione definitiva: con il Comune è stata concordata la necessità di realizzare un nuovo serbatoio direttamente a S’Ecca S’Arrideli che consentirà di garantire pressioni adeguate a tutta la zona».

