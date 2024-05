Arriva l’acqua nelle aree verdi: la mappa del piano di lavoro 

Proseguono a San Gavino gli interventi sulle aree verdi comunali: ben sette spazi sono stati dotati di impianti irrigui che permetteranno una cura del verde soprattutto nel lungo periodo estivo in cui le piogge sono assenti. In più, è prevista la manutenzione ordinaria come lo sfalcio e la pulizia.

Così a pochi passi da via Roma si è colorata di fiori l’area di via Piave mentre è diventata un’area verde con diversi attrezzi per il fitness il parco di via degli Ulivi, che si trova a pochi metri dal campo sportivo Santa Lucia e dalla pista di atletica: qui è possibile praticare attività sportiva all’aperto con bike, panche addominali, parallele e altre attrezzature inclusive.

Tra gli altri siti che saranno sistemati in periferia c’è anche l’area di via Sardegna in cui sono presenti alcune piante: ora sono stati inseriti altri elementi d’arredo e sono stati sistemati i giochi presenti che erano in condizioni precarie. Tra via Trento e via Segni è stata sistemata un’area di 560 metri quadrati in cui sono presenti i carrubi, mentre nell’area compresa tra largo Ugone III e via Pietro III potranno essere innaffiati gli alberi che lo scorso anno hanno risentito della forte siccità e che si sono salvati grazie all’opera di volontariato dei residenti, i quali hanno portato sempre l’acqua per le piante presenti. Altre due aree verdi sono state sistemate in via Porrino e in via Gramsci.

