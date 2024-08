Arriva l’acqua nella frazione di Is Cattas 

«Non ho ancora realizzato, non capisco se è una allucinazione, ma forse è un miracolo». Così esordisce Annarella Manni, residente a Is Cattas, frazione di Santadi, dove si è trovata una soluzione alla crisi idrica. Finalmente vedo l'acqua che scorre nei rubinetti ciò significa che potremmo tornare anche noi a condurre una vita normale, senza l'angoscia di non poter usare la lavatrice, di non poter lavare i piatti, di non poter avere l'acqua corrente per l'igiene quotidiana della famiglia».

Il Comune, proprietario di alcuni pozzi, ha provvisoriamente tamponato l'emergenza, mettendo a disposizione l'acqua che alimenta Is Zuddas. La cooperativa che gestisce le grotte metterà a disposizione l'energia elettrica per il trasporto dell'acqua fino alla frazione di Is Cattas. «Questa situazione è temporanea» – spiega il sindaco Massimo Impera – a breve credo che riusciremo a risolvere definitivamente il problema che da anni, coinvolge diverse famiglie. Proprio ieri lo spurgo dell'altro pozzo al fine di rimuovere sedimenti e detriti e le nuove analisi chimica dell'acqua». Dopo un sopralluogo sul posto, da parte dei responsabili del servizi, si è giunti a un accordo tra Comune e Abbanoa. Pe la spesa dei lavori è stata prevista la compartecipazione tra enti che, dopo un infinito botta e risposta, si sono uniti per erogare l'acqua.

RIPRODUZIONE RISERVATA