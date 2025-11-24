Arriva l’acqua in Costa Verde 

Una svolta storica per il litorale di Arbus dove è arrivato finalmente l’allaccio alla condotta idrica e sono in fase di completamento le opere per il depuratore e la rete fognaria. Dopo trent’anni di attesa, una conquista di civiltà che si avvicina a grandi passi lungo i 47 chilometri della Costa Verde. Un progetto di Abbanoa di circa 6 milioni di euro è servito a superare le carenze infrastrutturali della fascia costiera del Medio Campidano. Per fare il punto c’è stato un sopralluogo che ha visto sul posto il presidente del Consiglio d’amministrazione di Abbanoa, Giuseppe Sardu, il direttore generale, Stefano Sebastio, i tecnici, il vice sindaco della cittadina del Linas, Simone Murtas. Presente l’onorevole, Gianni Lampis: «Un traguardo eccezionale per il nostro territorio, garanzia di sicurezza igienico-sanitaria e ambientale per le abitazioni del litorale».

Le opere

Gli interventi sono diversi, l’obiettivo è comune: rete idrica e fognaria fondamentali per lo sviluppo locale. Si parte col nuovo depuratore di Torre dei Corsari, in località Seguris, lungo la Provinciale 65, il completamento è previsto entro il 2026. Dopo Torre, via via saranno serviti i villaggi di Porto Palma, Pistis, S’enna e S’arca e Sabbie d’Oro. E per evitare che l’impianto resti inutilizzato, nel corso del sopralluogo, c’è stata la consegna dei lavori dei collettori fognari all’impresa che si è aggiudicata l’appalto per 2 milioni e 800 mila euro. «Sono opere fondamentali - dice Sardu - su cui continueremo a lavorare per ultimare le progettazioni e recuperare altre risorse economiche per la realizzazione. È fondamentale la collaborazione di tutte le istituzioni interessate». E a proposito di condivisione, il presidente dell’associazione che gestisce Porto Palma, Alessandro Tuveri, commenta: «Ringraziamo Abbanoa per le due opere strategiche, non possiamo dire la stessa cosa del Comune, nonostante 500mila euro in cassa da anni per la rete fognaria, Tunaria resta la cenerentola della Costa Verde: mancano le opere di urbanizzazione, pertanto né acqua né fogne».

Stop alla sete

Il tour degli ospiti si è concluso a Porto Palma con l’inaugurazione simbolica del punto di allaccio e contatori di Abbanoa. Ultimo passo per attivare la condotta idrica, 15 chilometri dal potabilizzatore di Sant’Antonio di Santadi. Contento il presidente del condomino della borgata, Gianni Lussu. «Una data storica – riferisce – che segna un nuovo inizio, quello del progresso, ma anche un risparmio per i condomini da sempre obbligati a fornirsi con autobotti. Finalmente la certezza, l’acqua c’è e indietro non si torna». Murtas aggiunge: «Con pazienza e determinazione stiamo mettendo tutte le tessere al proprio posto. Acqua e fogna sono essenziali sulla ruota dello sviluppo costiero». Così anche per il consigliere di minoranza, Agostino Pilia: «Vivere di turismo è un obiettivo possibile, ma senza acqua potabile e rete fognaria il progetto non può stare in piedi».

RIPRODUZIONE RISERVATA