Ripartono i lavori sul ponte di ferro tra Villaputzu e Muravera. Il cantiere è stato affidato alla Sarda Costruzioni Industrie Riunite (Scir), la società arrivata seconda tre anni fa nella gara d’appalto vinta dalla ditta siciliana Cantieri Edili Srl (estromessa 7 mesi fa per “gravi inadempienze”). L’affidamento riguarda interventi per due milioni e mezzo di euro nell’ambito di un finanziamento complessivo di circa 3,6 milioni.

L’atto ufficiale è la determina della Città Metropolitana di Cagliari firmata il 13 novembre dal dirigente Paolo Mereu. Un provvedimento esecutivo cui seguirà nei prossimi giorni la stipula del contratto. I lavori dovrebbero dunque ripartire il 30 novembre, data prevista per la consegna.

Il Comune

«È una notizia che accolgo con soddisfazione», ha detto Pierpaolo Piu, sindaco di Villaputzu, «sappiamo, in ogni caso, che l’affidamento e la consegna del cantiere non significano ancora la riapertura del ponte» e dunque «continueremo a seguire con la massima attenzione i prossimi sviluppi, a partire dalla consegna del cantiere, chiedendo tempi chiari per l’esecuzione e il completamento dei lavori».

Il primo cittadino ringrazia i dirigenti e i funzionari della Città Metropolitana e, in particolare, l’ingegnere Paolo Mereu «per la disponibilità e il lavoro svolto. Il confronto costante e la collaborazione istituzionale sono stati importanti per arrivare a questo risultato». Piu chiarisce inoltre che non è più pensabile «che il Sarrabus debba dipendere esclusivamente dal ponte di ferro o dal guado del Flumendosa. Insisteremo su tutti i fronti affinché vengano valutate, progettate e finanziate delle soluzioni alternative».

E cioè bretella sulla 125 Var (promessa già due anni fa ma non sono mai stati fatti passi concreti) e nuovo ponte.

L’opposizione

Soddisfatto anche il capogruppo di minoranza e consigliere regionale Sandro Porcu: «È una buona notizia per tutto il Sarrabus», ha detto, «ora attendiamo la firma e il nuovo cronoprogramma che, da quel che mi risulta, sembra parecchio lungo. Auspichiamo che il premio di accelerazione messo a disposizione dalla Regione consenta di concludere i lavori al più presto, accorciando i tempi. La priorità è recuperare il tempo perduto e ripristinare un collegamento fondamentale».

Oltre mille giorni

Il ponte è chiuso ormai da 1075 giorni. Tre anni esatti al prossimo 8 dicembre. Una situazione vergognosa che sta provocando forti disagi sociali ed economici a Villaputzu e a tutto il Sarrabus. Adesso un primo segnale confortante: resta da capire quanti mesi serviranno alla ditta sarda per ristrutturare il vecchio ponte.

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