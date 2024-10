Arriva la sosta a disco orario negli stalli davanti al Municipio 

Sono in corso a San Giovanni Suergiu i lavori per la realizzazione di quattro nuovi parcheggi regolamentati con il disco orario. A darne comunicazione è l’assessore alla viabilità Gianfranco Ghisu.

«Si tratta di quattro nuovi parcheggi ricavati in piazza IV Novembre – spiega – proprio davanti al palazzo comunale, area in cui era presente il divieto di sosta, con non poche polemiche da parte dei commercianti del mercato e delle attività vicine. I nuovi parcheggi a tempo avranno una durata di 30 minuti e permetteranno un continuo ricambio di vetture, e un centro più fruibile, che daranno la possibilità di poter effettuare la spesa o delle piccole commissioni presso gli uffici comunali il tutto anche grazie all’accordo con la polizia locale che dovrà effettuare un controllo accurato».

Altri parcheggi son stati ricavati, in via Pescatori dove due stalli liberi diventano a tempo, stessa decisione in via Mazzini, strada che costeggia il palazzo comunale: da parcheggio libero a sosta a tempo per trenta minuti. Soddisfatti anche alcuni commercianti, come Roberto Peddis, che gestisce la macelleria all’interno del mercato civico. «Finalmente l’amministrazione ha ascoltato noi commercianti, – dice – da tempo avevo chiesto che venissero regolamentati i parcheggi in centro, almeno permetteranno un ricambio di clienti, visto che in tanti venivano al mercato di fretta, con la paura di prendere una multa».