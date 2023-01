Arriva la schiarita, sciopero interrotto: distributori riaperti  

Dunque, tra sigle che non hanno partecipato, altre che martedì hanno dimezzato lo sciopero di 48 ore riducendolo a una sola giornata e altre ancora che avevano mantenuto il proposito di chiudere anche oggi fino alle 19 e invece non lo faranno, alla fine vissero tutti riforniti e contenti. Un po’ meno chi sceglieva le pompe dell’Eni, dove lo sciopero pare aver attecchito di più, ma con un po’ di pazienza per una quota non insignificante (comunque tollerabile) di stazioni di servizio chiuse in generale, “fare” benzina o gasolio ieri, nel cuore della protesta, non è stato affatto difficile: a Cagliari come negli altri centri dell’Isola.

Non tutti in sciopero

Un’organizzazione anti sciopero come l’Angac, capeggiata a livello nazionale da Giuseppe Balia (gestore di un impianto a Carbonia), parla di «flop della protesta». Poi aggiunge: «Basta inciuci tra compagnie petrolifere e sigle sindacali», convinto com’è che i primi a volere lo sciopero fossero proprio i petrolieri, «per strappare vantaggi al Governo». Magari, a voler malignare, il rinnovo dello sconto sulle accise per poter aumentare ancora i prezzi senza che gli italiani se ne accogano. Le tariffe, le hanno comunque già sollevate l’altro ieri, alla vigilia dello sciopero di due giorni che avrebbe dovuto riguardare anche oggi. Sullo sfondo c’è lo stop alle auto con motori non elettrici nel 2035, deciso dall’Unione europea ma del quale ben pochi sono convinti: «Mica si possono mandare a casa centomila persone che lavorano nel settore dei carburanti e nell’indotto». ipotizza Balia.

Tanto tuonò (il settore dei benzinai) che piovve benzina. E pure gasolio, a giudicare dal numero di stazioni di servizio che ieri, in occasione di uno sciopero mai tanto incerto e divisivo dei gestori, finito con 24 ore d’anticipo alle 19, erano aperte. Qualche disagio, magari non si riusciva a rifornire al primo “colpo”, ma nessuno è rimasto a secco perché in molte pompe di tutta la Sardegna e dell’intero Paese non si è partecipato alla protesta.

Le “defezioni”

Gli automobilisti

Ci è riuscito serenamente Francesco Asprotti all’Ip (aperto) sull’Asse mediano di scorrimento a Cagliari: «Io metto il gasolio quando ancora ne ho, non quando l’ho finita: quindi non mi metto nelle condizioni di fare le code quando c’è sciopero». In un altro distributore sta rifornendo Enrico Carboni: «Non mi sono per niente preoccupato, pensavo di trovare aperto perché succede sempre quando si proclama uno sciopero dei benzinai. Resta il fatto che i prezzi del carburante sono altissimi». Non era affatto spaventato Alberto Rais: «Giustamente protestano, i gestori, dopo che si è tentato di far ricadere su di loro la colpa degli aumenti. Però a prescindere dalla guerra in Ucraina, a prescindere anche dalle accise, le compagnie petrolifere stanno esagerando». L’accento campano accompagna la sicurezza di Luigi Troisi all’Eni tra via Cadello e l’Asse mediano: «Ieri non mi sono messo a correre verso un distributore, mi aspettavo che tanti gestori non avrebbero partecipato e infatti sto rifornendo». Non al primo tentativo, riesce a rifornire Pietro Toro: «Ieri ho fatto il pieno, oggi ho visto che qui è aperto e ho detto alla mia compagna di venire da Dolianova, perché la sua auto era in riserva».

Ma è già tutto finito: lo sciopero dimezzato due volte (per numero di aderenti e per durata) è già finito, e possiamo continuare a sottoporci ai “salassi” alle colonnine dei carburanti.

