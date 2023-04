Arriva la ruota panoramica 

Lavori a ritmo serrato, con i doppi turni, per inaugurare la ruota panoramica gigante entro il ponte del 25 aprile. Sarà la City Eye a installare l’attrazione, alta 45 metri, nel piazzale della Pace, con vista sul porto e sulla città antica. Il Tar si è espresso a favore della seconda ditta in graduatoria, perché in un primo momento gli uffici comunali avevano assegnato il bando alla Altravista Wheel, ma nella verifica dei requisiti la ditta di Rovigo non era risultata in regola con quanto previsto dalla gara. Così la City Eye è balzata in cima alla classifica. C’è stato anche un ricorso al Tar che ha fatto slittare i tempi di qualche settimana. Ora però sembrerebbe tutto risolto.

Tappe forzate

Il Comune ha già emesso l’ordinanza per permettere alla City Eye di lavorare in sicurezza, nei 600 metri del grande parcheggio del Piazzale della Pace, a due passi dal porto. La ruota gigante è la stessa che negli ultimi due anni ha svettato nell’area portuale di Cagliari: 45 metri con 36 cabine chiuse e climatizzate, di cui tre riservate alle persone con disabilità. C’è anche la filodiffusione con una guida multilingue per descrivere le bellezze architettoniche e paesaggistiche che si potranno ammirare dall’alto. Infine una cabina deluxe, con poltroncine in pelle, listoni di rovere nel pavimento, tv e frigobar. Una suite volante per occasioni speciali: anniversari di nozze o compleanni.

Quindicimila luci

A illuminare la grande ruota saranno le 15mila luci led visibili anche a parecchi chilometri di distanza. Era stata la giunta a deliberare l’installazione della ruota più alta della Sardegna. Una operazione che potrebbe fruttare all’ente locale non meno di 50mila euro all’anno, solo per l’occupazione del suolo pubblico. Senza contare il suggestivo impatto e il ritorno di immagine. Per il momento l’esecutivo ha dato il via libera al posizionamento della giostra dall’aprile 2023 per una durata di 12 mesi, termine eventualmente prorogabile per un’altra annualità. «Perderemo una cinquantina di posti auto, – aveva spiegato il sindaco Mario Conoci – ma con una ipotesi di entrata di 48.330 mila euro, che non è poco». La novità fa già discutere il popolo del web. La maggior parte dei commentatori sono a favore dell’installazione della grande ruota, altri sottolineano il problema della carenza cronica dei posti auto in centro e propongono di spostare l’installazione nella zona del Balaguer, più periferica ma altrettanto panoramica. Ma ormai la decisione è presa e gli interventi in corso d’opera. Salvo intoppi la ruota potrebbe cominciare a girare dal prossimo 25 aprile.