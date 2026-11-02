Arriva la prima neve, il Gennargentu abbraccia i turisti 

A pochi giorni dall’incendio che ha interessato decine di ettari ai piedi del Bruncu Spina, sul Gennargentu arriva la prima neve.Nella mattinata di ieri, complice il brusco abbassamento delle temperature, risveglio imbiancato oltre i 1570 metri, con le webcam di Baku Meteo a documentare il paesaggio fra Punta La Marmora e il versante fonnese.Secondo i dati fondati dalle stazioni dell’Arpas nella notte di domenica, a Desulo si è registrata una temperatura minima di 0.6 gradi e a Fonni di 1.7 gradi, con rilevazioni sotto la media stagionale in diverse località.

Decine gli appassionati che già dalla tarda mattinata hanno pensato di salire in quota per trascorrere la domenica, fra buon cibo e video divulgati poi sui social.

Nessun disagio alle linee elettriche, mentre proseguono i lavori di Terna per la messa in sicurezza di alcuni tralicci memori dei blackout che, alcuni anni fa, misero il territorio in ginocchio. Sul fronte meteo, già dalla giornata di oggi si dovrebbe assistere ad un innalzamento delle temperature che esclude nuove precipitazioni.

Nel frattempo, gli imprenditori turistici si attrezzano per il weekend e confidano nell’afflusso di nuovi visitatori dopo il boom di presenze per “La montagna produce”. «Anche nel prossimo fine settimana - raccontano - siamo pronti ad offrire menu a tema e vari servizi ai visitatori».

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