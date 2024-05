Arriva la pista ciclabile in via Beethoven 

C’è una buona notizia per i ciclisti e per chi ama muoversi con la bicicletta anche solo per fare una passeggiata. Dopo mesi dalla sistemazione dell’asfalto e dal rifacimento della segnaletica, con attraversamento pedonale rialzato compreso, sarà realizzata anche la pista ciclabile in via Beethoven, che chiude il cerchio per garantire un percorso unico tra via Della Musica e via S’Arrulloni, passando poi per via Beethoven e ricollegarsi a via Salieri e da qui nel lungosaline e al Poetto.

In via Beethoven era stato infatti lasciato lo spazio per realizzare il percorso per le bici e anche l’attraversamento rialzato era stato fatto a metà ma i lavori hanno tardato.«Adesso però bisogna sistemare il tratto di via Della Musica e di via S’Arrulloni devastato da recenti lavori», commenta un’assidua utilizzatrice della bicicletta, Ramona Cuccu, «e sarebbe importante realizzare una pista anche in viale Colombo, ogni volta che passiamo ci viene il panico perché le auto sfrecciano ad alta velocità».

Da risolvere inoltre il collegamento tra via Salieri e il lungosaline: la pista infatti si interrompe nella piccola rotatoria con grandi pericoli.

