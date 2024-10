Arriva la pioggia, disagi a Carbonia e Sant’Antioco 

La pioggia ieri è arrivata come da previsioni: nel Sulcis assetato è stata accolta con gioia anche se ci sono state zone in cui ha creato dei disagi.

A Carbonia , in via Lubiana, si sono create delle voragini in prossimità del ponte sul Rio Cannas, in una zona dove solo poche settimane fa ci sono stati dei lavori che hanno interessato il manto stradale. Dopo le segnalazioni dei cittadini sono intervenuti i volontari della protezione civile Athena di Carbonia che hanno regolato il traffico e, poco dopo, anche la polizia municipale che inizialmente ha fatto scudo con la vettura di servizio in modo che gli automobilisti non finissero all'interno delle pericolose buche. Sul posto anche i tecnici del Comune che hanno valutato il da farsi. L’area è stata, infine, temporaneamente transennata con dei jersey e segnalata da numerosi cartelli su entrambi i lati, in attesa che nei prossimi giorni si possa intervenire per metterla in sicurezza. Numerosi i black-out in diverse zone della città tra cui via Sardegna, via Veneto e via Asproni. Nella popolosa frazione di Bacu Abis alcune strade si sono trasformate in fiumi, soprattutto via della Libertà dove l’acqua ha superato gli alti marciapiedi impedendo il passaggio delle autovetture. La protezione civile è intervenuta anche in diverse aree della città per liberare le caditoie ostruite da foglie e rifiuti.

A Sant’Antioco un paio d’ore di pioggia intensa e persistente hanno determinato diversi allagamenti in alcuni punti nevralgici per la circolazione stradale. Tra i punti deboli del perimetro urbano, il primo a saltare è stato il tratto di strada davanti al supermercato Eurospin nella zona industriale. I tombini non hanno retto e nel giro di pochi minuti l’intera carreggiata si è allagata. Scena conosciuta quella che si è verificata all’ingresso del paese, poco prima del ponte, all’incrocio tra via Nazionale e via Carbonia. Anche il lungomare, scelto in prima battuta per dirottare il traffico in ingresso, ha fatto registrare non poche difficoltà. Auto bloccate o a rilento per tutto il tragitto fino a dopo il palasport. Hanno dovuto lavorare con insistenza i volontari dell’Asso sulcis protezione civile. Tra i disagi registrati, anche un’ambulanza bloccata con una ferita a bordo perché la strada era allagata. Allagamenti anche nella strada di Su Pranu e a Palmas Suergiu. (g. u.-s. g.)

