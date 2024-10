Arriva la “Pink parade” contro i tumori 

Arriva per la prima volta a Quartu la corsa rosa per la ricerca sui tumori femminili. Domenica centinaia di donne si ritroveranno al parco di Molentargius, unite dalle loro storie, spesso dolorose ma sempre accompagnate dalla speranza.

I fondi donati per avere il kit che comprende magliette e cappellini, saranno appunto interamente devoluti alla Fondazione Veronesi per la ricerca dei tumori al seno, all’utero e alle ovaie.Il punto di incontro della Pittarosso Pink Parade, è fissato all’ingresso del parco da viale Colombo alle 9,30, da qui ci si incamminerà fino all’area verde di via Don Giordi.

«Prima la passeggiata si faceva soltanto a Milano», spiega la referente Priama Medda, «dove si è arrivati all’undicesima edizione. Poi hanno promosso le passeggiate diffuse, che in Sardegna si fanno dal 2018. Abbiamo già circa 150 adesioni che cresceranno da qui a domenica». L’anno scorso, aggiunge, «avevamo scelto il Poetto ma considerando il fatto che ci saranno delle signore ancora sotto terapia, abbiamo preferito questa volta un posto dove ci siano alberi e panchine per riposarsi». Il maltempo previsto non scoraggia, «invitiamo le partecipanti per ogni eventualità a portare con sé uno scacciacqua e a indossare scarpe comode».

