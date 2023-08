Arriva la pediatra: visite solo un giorno alla settimana 

Monastir ha una nuova pediatra, anche se per un solo giorno alla settimana. A qualche giorno dalla mobilitazione dei genitori di Monastir, e Ussana (in quest’ultimo Comune era stata avviata una petizione popolare con 500 firme raccolte) per riportare la specialista nei due paesi, arriva la svolta che riguarda anche i piccoli pazienti del circondario (Nuraminis tra gli altri).

«Sarà la dottoressa Daniela Carta a prendersi cura dei piccoli pazienti del circondario di Monastir e dei Comuni limitrofi. La pediatra di libera scelta, già operativa nell’ambulatorio di Sestu, presterà servizio anche nel poliambulatorio di Monastir (ingresso da via Udine 2) a decorrere dal 6 settembre 2023, ogni mercoledì dalle 9 alle 11, dove effettuerà attività di ambulatorio per i propri assistiti», si legge nella nota della Asl di Cagliari, che chiude così la falla venutasi a creare in seguito alla richiesta di trasferimento della pediatra operante a Monastir. La raccolta di firme ha quindi avuto l’effetto di accelerare i tempi. Quello che speravano i promotori della petizione, che miravano a scongiurare i viaggi a Sestu, sede della dottoressa Carta, per visite mediche e vaccinazioni dei loro bambini. La vicenda della specialista che visiterà nell’ambulatorio di Monastir si intreccia con i bisogni di una pediatra a Serramanna. Daniela Carta, la pediatra che visiterà a Monastir, è la stessa che ha lasciato (proprio per il trasferimento a Sestu) l’ambulatorio di Serramanna, dove centinaia di bambini sono di nuovo senza assistenza.

