Arriva la pediatra, ma è a Sanluri 

L’ultima notizia sulla sanità a Serramanna ha il sapore della beffa. Questo, almeno, a giudicare dalla reazione delle tante mamme che ieri hanno risposto con una pioggia di critiche all’annuncio social del sindaco. Dopo undici mesi di vuoto nell’assistenza sanitaria dei bambini in paese arriva la pediatra che, però, sarà a Sanluri. La nomina di Anna Paola Melis da parte della Asl Medio Campidano rappresenta un piccolo passo in avanti rispetto alla situazione che per tutto il 2023 ha tolto il sonno a mamme e papà (costretti a rivolgersi a pediatri privati a pagamento, alla guardia medica e, nei casi più seri, al 118 e al pronto soccorso) ma è lontana dalla soluzione che genitori e amministratori comunali si aspettavano.

Il sindaco Gabriele Littera ha annunciato su Facebook: «Dopo lunghi e difficili mesi arriva una notizia in merito all’assistenza pediatrica per i nostri bambini. Dal 6 novembre la dottoressa Anna Paola Melis entrerà in servizio come pediatra nel nostro distretto sanitario, che comprende Serramanna ma non solo. Inizialmente il suo ambulatorio sarà a Sanluri». Il primo cittadino, che completa l’informazione con gli orari di ricevimento della pediatra (a Sanluri, in via Mazzini 47 lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10,15 alle 13, martedì e giovedì dalle 15,30 alle 18,30, sabato sarà reperibile telefonicamente dalle 8 alle10) risponde, indirettamente, alla delusione dei genitori: «Non si tratta della soluzione ottimale. Riaprire l’ambulatorio a Serramanna è necessario dopo oltre 10 mesi di disagi patiti da centinaia di famiglie con bambini in età pediatrica». Littera ipotizza un possibile scenario: «Gli spazi a Serramanna ci sono, i pazienti ci sono, la pediatra c’è. Va definito un accordo con la Asl e lavoreremo su questo. Parlerò presto con la dottoressa Melis affinché si renda disponibile a svolgere le sue prestazioni nel Poliambulatorio di Serramanna». Intanto a Serramanna, 8.500 residenti, 800 dei quali bambini e ragazzi in età pediatrica l’ambulatorio pediatrico non c’è. Almeno per ora. «Inutile avere un pediatra a Sanluri. Se sta male un bambino come facciamo a portarlo lì?», è la domanda corsa ieri mattina tra i genitori. Per il trasporto si potrà contare sui volontari della Croce Verde: «Il servizio, compatibilmente con gli altri servizi già programmati, sarà comunque ad offerta libera», chiarisce il presidente Mirko Pinna.

