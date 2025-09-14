Arriva la nuova pediatra 

Un nuovo servizio per rinforzare l’assistenza pediatrica nel territorio dell’alta Trexenta: da mercoledì sarà operativa a Mandas e a Siurgus Donigala la nuova pediatra di libera scelta dell’ambito territoriale 14. I locali adibiti ad ambulatori sono messi a disposizioni dai due Comuni. La dottoressa Claudia Piu garantirà l’attività ambulatoriale nei due centri rimasti senza il servizio dopo le dimissioni della storica pediatra Annalisa Agus che, lo scorso 31 luglio, ha chiuso i due ambulatori lasciando 996 bambini senza specialista di base. «Mi capitava di chiudere l’ambulatorio a mezzanotte, di ricevere le telefonate a qualsiasi ora. Non era più possibile andare avanti in quel modo: mi sono dimessa dopo essermi consultata con tanta gente, anche con i genitori dei miei piccoli pazienti. Tutti hanno concordato: lo stress mi stava distruggendo la vita», ha raccontato la donna, originaria di Villanova Tulo.

Il servizio

Dopo un mese e mezzo il fondamentale servizio medico è stato riattivato: possono tirare un sospiro di sollievo le famiglie dei quasi mille bimbi rimasti senza assistenza sanitaria. «Ci sentiamo di ringraziare l’Azienda Sanitaria che, in un periodo di certo non particolarmente semplice e felice per quanto riguarda la tutela dei presidi sul territorio, è riuscita a dare una risposta efficace e tempestiva molto importante per la nostra comunità», dice il sindaco di Mandas, Umberto Oppus. Soddisfatto anche il sindaco di Siurgus Donigala, Antonello Perra, che ha utilizzato i suoi canali social per comunicare ai cittadini la bella notizia: «Finalmente è ufficiale: la dottoressa Claudia Piu è la nuova pediatra di libera scelta. A lei, che ho avuto il piacere di conoscere personalmente, vanno i nostri auguri per il nuovo incarico».

La specialista

Il nuovo servizio di specialistica a Siurgus Donigala sarà operativo nell'ambulatorio comunale in via Roma 145 secondo i seguenti orari: il lunedì dalle 14.30 alle 18, il martedì dalle 9.45 alle 13 e il giovedì dalle 14.30 alle 18. A Mandas invece riceverà nei locali del Poliambulatorio Asl in Piazza Unità d’Italia il mercoledì dalle 14.30 alle 18 e il venerdì dalle 9.45 alle 13.30. La specialista visiterà solo su appuntamento attraverso diverse modalità di prenotazione: telefonando dalle 8 alle 10 al numero 3520905382 (valide anche le prenotazioni via Sms o Whatsapp), in alternativa con l’app MioDottore o via mail all'indirizzo claudia.piu995@gmal.com. Solamente le urgenze verranno valutate senza prenotazione.

