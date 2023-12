Arriva la neve tra gioia e lacrime 

Come da previsioni ecco la neve. Le cime del Bruncu Spina ieri si sono risvegliate sotto una bianca coltre, come documentato anche dalle webcam in rete. Temperature in calo e paesaggi invernali che sembrano essere accolti come una una vera sorpresa tra foto e i video sui social.

In montagna

Dal suo ufficio in Municipio la sindaca di Fonni, Daniela Falconi, guarda all’imminente appuntamento di Autunno in Barbagia: «Tutta la comunità è impegnata affinché che la macchina proceda nel migliore dei modi. Riscontriamo il tutto esaurito in diverse strutture e ci siamo attrezzati con qualche modifica al programma per far fronte al maltempo». Si è pronti anche al piano neve con una tabella di marcia preparata da settimane. «I nostri mezzi sono pronti ad entrare in campo - continua - agiremo inoltre anche con Forestas e privati in caso di necessità, coordinandoci con la Provincia. La prossima settimana saremo a Nuoro, per il tavolo dalla Protezione civile, così da evitare le problematiche degli anni precedenti».

Turismo e disagi

Ma a preoccupare la prima cittadina è soprattutto l’isolamento nelle telecomunicazioni: «Da 3 giorni combattiamo con gli ennesimi disservizi alle linee telefoniche. Prima la Vodafone e ora Tim. Ho chiamato più volte ai numeri verdi chiedendo lumi ma nessuno risponde. Non è accettabile che alle porte del 2024 ci siano ancora situazioni di questo tipo. Come possiamo operare in queste condizioni?». Anche Arianna Serusi dell’agritusimo Donnortei vive i disservizi: «Siamo sold out da diversi giorni, idem per Capodanno. Alcuni anni fa ci siamo attrezzati ponendo un’antenna telefonica che ci consente di non essere isolati per lavorare al meglio. Ma spostandoci in paese è il caos, con il segnale assente». E su Autunno in Barbagia precisa: «Come imprenditori siamo in prima linea, e supportiamo le associazioni. Stiamo facendo del nostro meglio affinché ci sia un successo della manifestazione, ma le difficoltà nelle comunicazioni sono assurde. Si deve porre rimedio».

Impianti

Delia Cualbu, dell’hotel Cualbu, specifica: «Stiamo registrando numerose prenotazioni che non possono che farci piacere, testimoniando l’interesse per la nostra montagna e la comunità. Anche per Capodanno, Epifania e Carnevale l’interesse è tanto. Abbiamo fatto fronte alle problematiche attraverso la scelta di vari operatori. Il vero problema resta tuttavia un altro, ossia non sapere cosa rispondere ai turisti che da sette anni ci chiedono perché l’impianto sciistico del Bruncu Spina sia chiuso».

Desulo

Nella vicina Desulo, anche il sindaco Gian Cristian Melis è impegnato per coordinare la prevenzione: «Lo scorso anno i disagi arrecati dalla neve sono stati innumerevoli, quest’anno rivedere un copione simile significherebbe un disastro per cittadini e attività commerciali. Entro una settimana arriveranno il nuovo spazzaneve del Comune e a brevissimo quello in convenzione con Forestas».

Non è mancata l’amara sorpresa: «Lunedì, intorno alle 19, la linea elettrica è mancata in più zone dell’abitato mentre diverse attività commerciali erano in piena operatività. La luce è stata riattivata verso le 23. Sempre nelle prossime ore è attesa un’interruzione dell’energia elettrica per lavori sulla bassa tensione». Sulle iniziative all’orizzonte rimarca: «Dopo il successo della Montagna Produce ci stiamo preparando alle eventi natalizi. L’auspicio resta quello che la neve porti benefici con un mare di visitatori e non caos».

Tra gli albergatori emergono le prime richieste di pernottamento. «Diversi clienti ci stanno contattando mostrando interesse per la neve - racconta Franca Floris - riusciamo a mantenere i contatti con tutti grazie alla linea telefonica fissa. Talvolta i cellulari vanno a singhiozzo e internet è lento, ma non ci arrendiamo».

Bastiano Frongia del ristorante “Is Cubas” a Tascusì: «Nonostante ci siamo attrezzati con la linea internet satellitare quassù è da sempre il caos. Idem per quelle telefoniche nonostante da anni chiediamo un pronto intervento. Riusciamo a prendere le prenotazioni grazie al passaparola e spostandoci dalla struttura per rispondere ai clienti».

