Arriva la neve Desulo e Fonni a -6 aspettando i turisti 

«Accogliamo la neve con tanta gioia ed euforia, come sempre», esordisce Delia Cualbu, albergatrice di Fonni. «Il telefono squilla tanto, arrivano richieste da ogni parte dell’Isola. Speriamo finalmente di poter ospitare tantissime persone, soprattutto nel fine settimana». Fonni si prepara ad accogliere. Nel paese montano per eccellenza attendono con ansia il cambio di passo, quella nevicata annunciata per la giornata di oggi. Dopo un’Epifania con la pioggia, ma senza disagi, lo scenario cambierà in modo repentino. Spazio alla neve e al grande freddo: a Bruncu Spina la colonnina di mercurio andrà giù fino a meno sei gradi.

Freddo polare

Alle 9 del 6 gennaio Bruncu Spina sfoggiava solo un accenno di nebbia, nessun manto bianco e una temperatura di tre gradi, in linea con il periodo. Nella mattinata di oggi il colpo d’occhio sarà alquanto differente, nella nota località montana. La neve arriverà, così come il brusco abbassamento delle temperature. Il segno meno sarà una costante: caratterizzerà l’intera giornata. La sindaca di Fonni, Daniela Falconi, raccomanda estrema attenzione agli automobilisti. «Ci aspettiamo una bella nevicata anche alle quote più basse. Quindi anche in paese. L’appello è sempre lo stesso: prudenza massima, spostarsi solo con gli equipaggiamenti giusti, ovvero gomme termiche e catene, e solo in caso di vera necessità». La prima cittadina prosegue: «Ovviamente Comune di Fonni, Anas e Provincia sono pronti ad affrontare la situazione, con un “piano neve” che è già stato provato lo scorso novembre, in occasione della prima nevicata della stagione. Ebbene, speriamo che possa funzionare tutto per il meglio, senza creare disagi agli automobilisti e ai lavoratori».

Desulo e Seulo

A Fonni l’aspetto turistico prende il sopravvento. A Desulo e Seulo, invece, la prevista nevicata assume contorni differenti. Sentimenti contrastanti. Da una parte c’è la gioia per una stagione che entra nel vivo, con la speranza che possa rilanciare le zone interne a suon di visitatori; dall’altra, però, non mancano le preoccupazioni per gli abituali blackout legati al maltempo e all’abbassamento delle temperature. «Il timore principale è legato all’eventuale mancanza dell’energia elettrica», afferma Gian Cristian Melis, sindaco di Desulo. «Lo scorso novembre, il 22 e il 23, i blackout ci sono stati. Temporanei, certo, ma li abbiamo avuti. Purtroppo Terna non ha ancora completato i lavori sull’alta tensione. Per quanto riguarda quelli sulla “media”, invece, E-distribuzione non può fare i lavori prima che venga sistemata l’alta tensione. Gli impianti sono vecchi». Enrico Murgia, primo cittadino di Seulo, aggiunge: «Dopo la nevicata di novembre, quando il mio Comune ha subito tantissimi disagi a causa dei blackout, devo dire che la situazione è migliorata. Potrebbero sempre esserci dei problemi ma non come l’altra volta. Sono fiducioso perché una buona parte dei lavori è stata realizzata. Diciamo che il 90 per cento degli interventi è stato portato a termine. Nel nostro territorio erano due le linee elettriche interrate da fare. Ora manca solo l’allaccio. Una nuova nevicata dovrebbe darci meno problemi».

«L’augurio è che i nostri territori possano godere di una bella nevicata, con vantaggi e senza disagi», spera Enrico Murgia. Gian Cristian Melis conclude: «Dovremmo cavarcela, gli spazzaneve li abbiamo: due del Comune di Desulo, più quelli della ditta convenzionata e della Provincia».

