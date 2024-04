Arriva la mostra sui diritti dei bambini 

Far conoscere ai più piccoli i loro diritti. È l’obiettivo della “Mostra permanente dei diritti dei bambini” che sarà inagurata martedì 23 aprile alle 10 negli spazi esterni della Monserratoteca.

Ci saranno 11 pannelli espositivi in pianta stabile. Insegnanti ed educatori potranno svolgere attività ludiche con i bambini. Tramite un codice Qr collegato a un’app in ogni pannello, si potranno scaricare giochi e attività. L’iniziativa, organizzata dalla cooperativa Memoria Storica, è promossa dalla coop sociale Asgesa nell’ambito del progetto quadriennale “I diritti dei bambini in primo piano”, finanziato dalla Fondazione Con i bambini, e di cui è partner la Città Metropolitana. Ha aderito anche il Comune di Monserrato che, con l'Istituto comprensivo La Marmora, i bambini e le famiglie, in questi quattro anni hanno fruito di una serie di servizi e attività valorizzando spazi scolastici ed extrascolastici.

«È importante partecipare all'iniziativa, serve colmare le carenze che ancora ci sono», dice l’assessora alla Cultura Emanuela Stara. «Le Politiche sociali contribuiscono a tutelare i diritti dei più piccoli, perciò sosteniamo il progetto», commenta l’assessora Claudia Lerz, mentre l’assessora alla Pubblica Istruzione Fabiana Boscu dice che è fondamentale «la partecipazione attiva della scuola per promuovere la crescita culturale e sociale dei bambini». All'inaugurazione della mostra permanente interverrà anche Orsola Apice, garante dei diritti per l’infanzia della Città Metropolitana.

