Arriva la ministra Bernini 

La ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini sarà a Cagliari il prossimo 20 marzo per partecipare all’inaugurazione del 402° anno accademico dell’Università.

“75 anni dalla Costituzione italiana: l’Italia modello di democrazia e libertà” è il tema attorno al quale si svilupperà il programma che prevede la relazione del rettore Francesco Mola seguito dagli interventi di Giuseppina Onnis, rappresentante del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario e di Alessia Cherchi, rappresentante degli studenti che precederanno l’intervento della ministra.

Le prolusioni saranno quelle di Cosimo Ceccuti, presidente della Fondazione Spadolini Nuova Antologia (“La Costituzione presidio di libertà”) e di Pietro Ciarlo, professore emerito di Diritto costituzionale (“Attualità e attuazione della Costituzione”).

L’ateneo di Cagliari offre 89 corsi di studio: 43 triennali, 40 magistrali e 6 corsi a ciclo unico. I nuovi corsi sono la laurea professionalizzante in Tecnologie industriali per la transizione energetica e digitale e tre lauree magistrali: Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione, Scienze riabilitative delle professioni sanitarie e Giornalismo e informazione web. A Cagliari lavorano oltre 2mila tra docenti, ricercatori, amministrativi, tecnici e bibliotecari e e ci sono oltre 26mila studentesse e studenti, 300 dottorande/i, 850 specializzande/i, provenienti da tutta la Regione, ma anche dall’Italia e dall’estero, e che costituiscono una grande e vivace comunità.

La comunità si allarga anche oltre i confini regionali, con tanti progetti diversi. «UniCa offre ogni anno oltre 1500 borse per la mobilità internazionale in Europa o in Paesi extra-UE, per effettuare periodi di studio, tirocinio, tesi di laurea, o anche, da quest’anno, mobilità di breve durata per frequentare corsi intensivi o summer school», aveva ricordato il prorettore Ignazio Putzu in occasioen della presentazione delle Giornate di orientamento, facendo notare che «anche l’ambiente di studio a Cagliari è sempre più internazionale, grazie ai visiting professor e agli studenti stranieri, agli oltre 140 insegnamenti in lingua inglese e ai 12 percorsi di doppia laurea, in continuo aumento».