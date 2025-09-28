Arriva la mazzata per Belotti: crociato! 

Dalle lacrime di gioia al grido di dolore in otto giorni. E ieri al risveglio è arrivata la mazzata per Andrea Belotti: crociato! Gli esami diagnostici ai quali si è sottoposto in mattinata l’attaccante del Cagliari hanno evidenziato la lesione del legamento anteriore del ginocchio sinistro. Si era capito da subito, dal movimento e dal “crac” che lo stesso “gallo “ aveva detto di aver sentito, che non era un infortunio banale. Per quanto tutti, sabato sera, avessero preferito non sbilanciarsi e incrociare le dita. A cominciare dallo staff medico rossoblù che aveva liquidato il forfait con una “semplice” «distorsione». Altro che distorsione. E per il 31enne attaccante bergamasco si preannuncia un lungo stop: sei-sette mesi nella migliore delle ipotesi.

Il valore aggiunto

Che botta! Fa più male della sconfitta, paradossalmente. Al di là dei due gol di Lecce e di quello propiziato per Mina all’esordio col Parma il weekend precedente, l’ex bomber del Toro sembrava proprio quel valore aggiunto - sia dal punto di vista tecnico che dell’esperienza e del prestigio - che mancava alla squadra per provare finalmente a sollevare l’asticella dopo un mercato mirato e intrigante. Sì è inserito poi alla grande all’interno del gruppo, rimasto sorpreso e stregato dalla sua semplicità e da un’umiltà quasi disarmante (le sue qualità erano già un libro aperto, letto e riletto a suon di gol). La mazzata è soprattutto umana, insomma, oltre che tecnica. Lo stesso Pisacane aveva individuato in lui il punto di riferimento là davanti, non solo in fase offensiva. E lui sembrava proprio volerselo caricare sulle spalle, l’attacco del Cagliari.

Tutti con lui

Destino spietato. Belotti aveva scelto il Cagliari ed era convinto di aver trovato nell’Isola l’habitat ideale per rilanciarsi dopo tre stagioni anonime tra Roma, Fiorentina, Como e Benfica. Proprio la settimana scorsa, nella conferenza stampa alla Domus in cui veniva presentato ufficialmente, tre giorni prima della gara con l’Inter, non aveva nascosto il desiderio di poter indossare di nuovo la maglia della Nazionale, talmente si sentiva a suo agio in questa nuova dimensione rossoblù. Quando sabato si è accasciato a terra, proprio gli ex compagni azzurri Barella e Bastoni si sono precipitati e gli sono stati accanto sino a quando si è alzato ed è uscito dal campo aggrappato alle spalle del medico sociale Cirillo e del fisioterapista Ruggiu. Nell’intervallo poi l’abbraccio con tutti i suoi nuovi compagni nello spogliatoio e con lo stesso Fabio Pisacane, che in sala stampa poi non ha fatto nulla per nascondere la propria preoccupazione.

Tempi lunghi

Belotti svolgerà nei prossimi giorni ulteriori accertamenti e visite specialistiche, quindi deciderà insieme al Cagliari dove farsi operare. La stagione appena cominciata con quella straordinaria doppietta in Salento è già a rischio, dunque, anche se stilare in questo momento tempi di recupero è prematuro. Difficilmente sarà in campo prima di aprile. Dipenderà da come saprà reagire il suo ginocchio. Non è una recidiva e già questo è un buon punto di ripartenza.

