Arriva la luce nella galleria Su Nuraxeddu 

Una galleria diventata un incubo. Una strada transitata da migliaia di automobilisti a tutte le ore del giorno ma l’illuminazione tarda ancora ad essere installata. La galleria Nuraxeddu sulla Statale 195 all’altezza del Comune di Sarroch è ancora al buio. Specialmente nelle ore notturne, la zona a ridosso della galleria diventa molto pericolosa, anche per via degli animali che invadono la carreggiata. Lo testimoniano alcuni incidenti recenti: a novembre 2023, due asinelli hanno imboccato la strada; un’auto con a bordo due persone non è risucita a evitare l’impatto. Sempre lo scorso autunno, un cervo è stato investito all’interno della galleria da una vettura. Illese le due persone a bordo, ma la bestia è morta sul colpo.

Lo stop

Il progetto dell’Enel per illuminare la galleria si è fermato bruscamente, nel 2020, dopo il ritrovamento della Tomba dei giganti a Su Nuraxeddu, quando già il Cacip, due anni prima, aveva collaudato i lavori. Da allora ad oggi non è stato possibile attivare l’impianto perché, nonostante le numerose interlocuzioni tra Cacip ed E- distribuzione, anche alla presenza dell’assessorato regionale ai Lavori pubblici, la società elettrica non aveva provveduto a realizzare le opere necessarie ad eseguire l’allaccio della fornitura dell’energia elettrica.

La soluzione

Lo scorso 19 febbraio, però, E-distribuzione ha ottenuto dalla Città metropolitana l’autorizzazione alla realizzazione dei lavori relativi alla modifica di linea aerea di media tensione, e per la realizzazione di nuova linea in cavo aereo e interrato, e di una nuova cabina di trasformazione media tensione/bassa tensione, per consentire l’allaccio elettrico della galleria. Il Cacip, per permettere l’accesso in sicurezza degli operatori di E-distribuzione nell’area di cabina, realizzerà una nuova piazzola di sosta. Per quest’opera, ha già richiesto l’autorizzazione al Comune di Sarroch, con il quale ha lavorato in sinergia per risolvere una volta per tutte il problema della mancanza di illuminazione nella galleria di Nuraxeddu.

La necessità

«Da parte dell’amministrazione comunale - afferma il sindaco Angelo Dessì - ci sono stati diversi solleciti al Cacip nel corso degli ultimi tempi. Pare che il problema si stia risolvendo in quanto si costruirà una piazzola che servirà agli operatori dell’Enel per lavorare in totale sicurezza. Abbiamo bisogno che il percorso della galleria venga messo in sicurezza attraverso un’illuminazione efficiente visti anche i diversi problemi dovuti alla presenza di animali che invadono la carreggiata. Sarebbe necessario anche rivedere il manto stradale per evitare possibili avvallamenti e cedimenti del terreno per il bene della strada stessa e per la sicurezza degli automobilisti che la percorrono».

