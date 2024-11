Arriva la luce nella galleria 

Una galleria che è stata spesso criticata dagli automobilisti per la mancata illuminazione. Tante le sollecitazioni del Comune in questi anni per l’installazione di un impianto che illuminasse un tratto di strada particolarmente trafficato. Finalmente è arrivato il lieto fine: la galleria di Su Nuraxeddu sulla strada statale 195, nel tratto del Cacip, è stata illuminata. Le luci della galleria erano state collaudate nel 2018 grazie a un gruppo di continuità ma per la mancanza di una cabina elettrica nelle vicinanze in grado di alimentare l’impianto di fatto non avevano mai funzionato. I lavori, finanziati dal Consorzio e coordinarti nell’ultimo periodo da Matteo Bordignon, uniscono sicurezza e risparmio energetico, visto che le luci, grazie a una telecamera posizionata a 110 metri dall’ingresso del viadotto, entrano in funzione solo quando sta per transitare un veicolo.

I problemi

Nell’ultimo periodo, il tratto di strada è stato teatro di alcuni incidenti stradali: circa un anno fa, un uomo alla guida di una Panda non è riuscito a evitare l’impatto con un asino che aveva invaso la carreggiata a ridosso della galleria. Fortunatamente, nessun ferito grave ma grossi danni all’auto, oltre all’animale che aveva riportato lesioni interne.

La soddisfazione

Per Angelo Dessì, sindaco di Sarroch e componente del Cda del Cacip, si tratta di un momento importante per la sicurezza di chi quotidianamente percorre questa strada: «È un’opera che aspettavamo da tanto tempo - dice - Questo non sarà l’unico intervento per tutelare il tratto di strada, cercheremo di sensibilizzare anche gli enti preposti per portare avanti tutte le iniziative e lavori che sono necessari per rendere questa strada sicura». Ma non basta. «Ci daremo da fare affinché si trovino le risorse per mettere in sicurezza questo tratto che, in alcuni punti, ha bisogno di interventi consistenti. I ritardi per l’illuminazione erano legati alla fornitura dell’energia elettrica. In un primo momento era prevista una cabina vicina alla galleria che però non poteva soddisfare le esigenze di elettricità. È stato quindi necessario trovare, dopo anni, l’opportunità di avere un’altra cabina che è stata costruita circa cento metri più avanti».

