Arriva la JOBette, spiaggia accessibile anche ai disabili 

Nella spiaggia del Poetto, nell’ambito di un progetto di Abbi Group con la collaborazione del Comune, è stata consegnata nei giorni scorsi una JOBette, la speciale sedia da mare galleggiante per i disabili.

Sarà a disposizione dei cittadini allo stabilimento Blue Sky. Alla consegna erano presenti gli assessori al Commercio e ai Lavori pubblici Rossana Perra e Antonio Conti.Abbi Group prosegue così anche nel 2026 il progetto “Spiagge per tutti – inclusione e accessibilità a misura di bambino”, avviato lo scorso anno con l’obiettivo di rendere il mare sempre più accessibile ai bambini con disabilità motorie e alle loro famiglie. Il progetto prevede la donazione di diverse JOBette, progettate appunto per consentire anche ai più piccoli con difficoltà motorie di vivere pienamente l’esperienza della spiaggia e del bagno in mare, in condizioni di maggiore sicurezza e autonomia.Dopo le prime donazioni avviate nel 2025, il percorso di inclusione prosegue portando nuove sedie speciali in varie località balneari della Sardegna. Un’opportunità anche per il territorio quartese, che vede così rinforzare il supporto alle persone diversamente abili e i servizi a loro dedicati, rendendo il Poetto e più in generale gli spazi pubblici sempre più inclusivi e accessibili, con particolare attenzione alle esigenze dei bambini e delle famiglie.

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