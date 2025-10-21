VaiOnline
Marrubiu.
22 ottobre 2025 alle 00:29

Arriva la fibra, lavori conclusi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La FiberCop, gestore dell’infrastruttura digitale più estesa d’Italia, ha completato il potenziamento della rete internet in fibra ottica sul territorio comunale. L’intervento ha coinvolto diverse aree cittadine, con l’obiettivo di offrire collegamenti ultraveloci fino a 10 gigabit al secondo, accelerando la digitalizzazione di cittadini, imprese e pubblica amministrazione. La nuova rete consente l’accesso a servizi innovativi come streaming in 4K, smart working, telemedicina, gestione del traffico e monitoraggio ambientale, contribuendo anche alla riduzione delle emissioni. «L’arrivo della fibra ottica segna un traguardo strategico per Marrubiu – afferma il sindaco Luca Corrias –superando il divario digitale e offrendo una connessione stabile e sicura». Il vicesindaco Paolo Soru, assessore ai Lavori Pubblici, sottolinea come: «Abbiamo seguito ogni fase con attenzione. Ora Marrubiu dispone di una delle connessioni più avanzate a livello nazionale». Francesca Petriacci, responsabile di FiberCop, sostiene. «Questa infrastruttura sostiene lo sviluppo e migliora la qualità della vita». (s. c.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

inchiesta

Acqua, invasi semivuoti Allerta nel sud dell’Isola

Scorte ridotte di un terzo, tagli alle irrigazioni Perra (ente di bonifica): «Agricoltura in ginocchio»  
Piera Serusi
L’emergenza

La Febbre del Nilo fa ancora paura

Sardara, contagiato un anziano: è il secondo caso nel Medio Campidano 
Santina Ravì
Regione

Finanziaria 2026,  pochissime risorse  e già impegnate

Cento milioni “liberi” ma destinati alla sanità Polemica sui trenta vincolati per gli aeroporti 
Roberto Murgia
Bilancio

Manovra, alta tensione sugli affitti brevi

Si tratta anche sul contributo delle banche e sui fondi per le Forze dell’ordine 
Ancona

Stupratore assolto: «Lei non era vergine»

Sentenza choc: per i giudici la 17enne avrebbe dovuto intuire la situazione 