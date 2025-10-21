Arriva la fibra, lavori conclusi 

La FiberCop, gestore dell’infrastruttura digitale più estesa d’Italia, ha completato il potenziamento della rete internet in fibra ottica sul territorio comunale. L’intervento ha coinvolto diverse aree cittadine, con l’obiettivo di offrire collegamenti ultraveloci fino a 10 gigabit al secondo, accelerando la digitalizzazione di cittadini, imprese e pubblica amministrazione. La nuova rete consente l’accesso a servizi innovativi come streaming in 4K, smart working, telemedicina, gestione del traffico e monitoraggio ambientale, contribuendo anche alla riduzione delle emissioni. «L’arrivo della fibra ottica segna un traguardo strategico per Marrubiu – afferma il sindaco Luca Corrias –superando il divario digitale e offrendo una connessione stabile e sicura». Il vicesindaco Paolo Soru, assessore ai Lavori Pubblici, sottolinea come: «Abbiamo seguito ogni fase con attenzione. Ora Marrubiu dispone di una delle connessioni più avanzate a livello nazionale». Francesca Petriacci, responsabile di FiberCop, sostiene. «Questa infrastruttura sostiene lo sviluppo e migliora la qualità della vita». (s. c.)

RIPRODUZIONE RISERVATA