Arriva la festa del volley, cambia il traffico: limitazioni e divieti in diverse strade al Poetto 

Per consentire la diciassettesima edizione della Sardegna Volley S3, in programma oggi e domani nella zona Poetto, l’amministrazione comuanle ha stabilito temporanee modifiche alla circolazione veicolare. Diverse le prescrizioni da osservare.

È istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito, da mezzogiorno di domani alla mezzanotte del 2 giugno: nell’area di sosta Lungo Mare Poetto (fronte chiosco “Il miraggio” ); nella via Isola Di San Pietro, da via Rodi a viale Lungo Mare Poetto (posto riservato carico scarico merci lato area sosta). Divieto di transito e contestuale sospensione della Ztl dalle ore 14 di domani alla mezzanotte del 2 giugno nel viale Lungomare Poetto, da via Ippodromo alla via Dell’Idrovora (lato veicolare e corsia ciclopedonale) e in via Ippodromo, corsia destra a scendere da via Ausonia al Lungomare Poetto.I protagonisti, anche quest’anno saranno soprattutto i più piccoli, bambini e ragazzi pronto a sfidarsi sotto rete. L’anno scorso alla manifestazione parteciparono cinquemila persone.

