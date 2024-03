Arriva la Costa Smeralda, il centro città invaso dai croceristi 

Invasione di crocieristi ieri in centro città. Sono sbarcati dalla Costa Smeralda, la nave protagonista dei collegamenti a bordo dell'ultima edizione del Festival di Sanremo, che ha inaugurato ieri la stagione 2024 di Costa Crociere nel porto.

Nel corso dell'anno l'ammiraglia della flotta Costa visiterà la città ogni settimana, sino al 26 novembre, sempre di martedì. La nave Costa Smeralda aveva già operato in porto nel 2020 e nel 2021. Anche la Costa Fascinosa effettuerà uno scalo in città in primavera, nel corso di una crociera tra Mar Tirreno e Mar Ionio. Sommando entrambe le navi, gli scali di Costa Crociere nel 2024 saranno in tutto 37, numero in linea con il traffico fatto registrare nel 2023. Dal 14 maggio la programmazione di Costa Crociere in Sardegna crescerà ulteriormente grazie a Costa Pacifica, che visiterà Olbia ogni settimana, sino a fine settembre, per 18 scali complessivi. In totale, tra Cagliari e Olbia, gli scali Costa in Sardegna saranno quindi 55, con una crescita del 40% circa rispetto allo scorso anno. L'itinerario 2024 di Costa Smeralda andrà alla scoperta di Italia, Francia e Spagna, tra città d'arte, spiagge e paesaggi, con tappe – oltre che a Cagliari – a Napoli, Civitavecchia/Roma, Genova, Marsiglia e Barcellona.

