Arriva la befana, giochi e caramelle per i bambini 

Festa della Befana oggi a Maracalagonis e Sinnai e domani mattina a Settimo San Pietro. A Maracalagonis l’appuntamento è al parco Gessa in via Nazionale, dalle 16 alle 19: in programma tanta animazione con la distribuzione di caramelle, zucchero filato e tanto altro, palloncini compresi. L’ingresso è libero.

Si chiudono così, a Maracalagonis le manifestazioni del Natale e dell’anno nuovo, andate avanti su proposta del Comune e di varie associazioni, compresa la Pro Loco e il gruppo Hamara. Tra l'altro sono stati allestiti in paese una quindicina di presepi, nei giorni scorsi benedetti dal parroco don Praxiolu alla presenza di suonatori di launeddas che si sono esibiti in tutti i presepi.

Sempre oggi a Sinnai, il MuA organizza una mattinata dedicata a bambine e bambini.Durante la mattinata al museo di via Colletta, saranno organizzate attività divertenti. Come sorpresa finale verranno distribuiti doni ai bambini partecipanti. Appuntamento dalle 10 alle 13.

A Settimo San Pietro la festa è in programma doman i, dalle 11 al parco degli Ulivi con momenti di animazione, giochi e gare con palloncini modellabili. L’iniziativa è a cura dell’amministrazione comunale e della Pro Loco. (ant. ser.)

