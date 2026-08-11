Arriva Jumpin Jack Il circo incontra la magia dell’estate 

Oggi alle 19,30 la spiaggetta del Sottopiazza, a Porto Cervo, ospita “Jumpin Jack”, spettacolo della compagnia “Bow Tie Circus”, inserito nel cartellone di appuntamenti organizzato dal Consorzio Costa Smeralda. Pensato per coinvolgere i più piccoli e le loro famiglie, “Jumpin Jack” farà della spiaggia un luogo di gioco, stupore e condivisione.

“Bow Tie Circus”, compagnia nata a Cagliari nel 2018 per iniziativa dell’artista Angelica Oddo, ha un obiettivo: unire nei propri spettacoli i linguaggi del circo e del teatro. “Jumpin Jack” è stato presentato in numerosi festival del teatro di strada, incontrando pubblici diversi e confermando la vocazione della compagnia a proporre un circo accessibile e adatto a tutte le età.

Lo spettacolo punta su sorpresa, movimento e comicità per raccontare una storia all’insegna dell’immaginazione e della meraviglia. I bambini sono invitati non solo ad assistere, ma a entrare in un mondo fantastico dove tutto può accadere. La spiaggetta del Sottopiazza farà da scenario naturale alla serata, aggiungendo suggestione all’esperienza. Un appuntamento per grandi e piccoli. Ingresso libero.

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