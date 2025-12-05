VaiOnline
Per “Boghes & Cordas”
06 dicembre 2025 alle 00:21

Arriva Jon Gomm oggi a Sassari e domani a Cagliari 

Alle battute finali “Boghes & Cordas”, il festival che fonde in modo inedito e affascinante le voci e le corde – le boghes e le cordas – in un intreccio di suoni che attraversano il tempo, le tradizioni e le culture. Il festival, sotto la direzione artistica di Raoul Moretti e Beppe Dettori, si propone come un viaggio sonoro che parte dalla Sardegna e si apre al mondo, unendo sonorità arcaiche e sperimentazioni moderne, in un dialogo costante tra oralità e strumenti, tra intimità e spettacolo.

Gran finale con il chitarrista britannico Jon Gomm, protagonista di due date: oggi a Sassari (Il Vecchio Mulino, ore 20.30) e domani a Cagliari (BFlat, ore 21). Artista unico nel panorama mondiale, Jon Gomm incanta per il suo stile chitarristico inimitabile: fingerstyle percussivo, tapping e melodie struggenti si fondono in un linguaggio che è al tempo stesso virtuosismo e intimità. Votato “Miglior Chitarrista Acustico del Mondo” nel 2020 da MusicRadar/Guitar World, ha all’attivo quattro album, collaborazioni internazionali e una chitarra signature creata da Ibanez, i due precedenti sono stati Joe Satriani e Steve Vai. La sua canzone “Passionflower” è considerata tra le più belle della storia della chitarra acustica, subito dopo “Blackbird” dei Beatles e “Tears In Heaven” di Eric Clapton.

