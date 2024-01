Arriva Inter-Juve Lautaro-Vlahovic sarà il duello chiave 

L'Inter mette nel mirino la Juventus. I nerazzurri sono tornati ad allenarsi ad Appiano Gentile, in una seduta pomeridiana che è la prima della settimana dopo i due giorni di riposo concessi dal tecnico Simone Inzaghi per la vittoria a Firenze contro la Fiorentina. Una prima giornata in cui Lautaro Martinez e compagni hanno iniziato a concentrarsi verso la sfida scudetto di domenica sera a San Siro, una gara che potrebbe dare un indirizzo preciso al campionato e lanciare la prima fuga in vetta per i nerazzurri. Proprio Lautaro è atteso come l'uomo in più per Inzaghi nel big match. L'argentino viaggia con numeri record, con 19 gol nelle prime 19 presenze in campionato, oltre ad aver raggiunto Mauro Icardi all'ottavo posto nella classifica dei marcatori della storia dell'Inter a quota 124. Già nello scontro diretto dell'andata il pareggio all'Allianz Stadium porta la firma proprio del capitano interista, autore del gol dell'1-1 su assist del compagno di reparto Marcus Thuram, anche lui tra l'altro spesso decisivo in questa stagione nelle sfide contro avversarie dirette. Ora Lautaro vuole ripetersi pure a San Siro, anche per cercare di migliorare il suo score contro la Juventus che parla finora di 4 reti in 17 presenze (2 gol in 11 partite di campionato) con la maglia nerazzurra. Non solo, perché poi ci sarà la sfida nella sfida con il bianconero Dusan Vlahovic, che ora vuole provare ad insediarlo anche nella lotta per la classifica marcatori.

In campo

L'avvicinamento allo scontro diretto di domenica sera al Meazza servirà anche per togliere a Inzaghi qualche dubbio di formazione. Torneranno dal 1' i vari Acerbi, Dimarco, Barella e Calhanoglu, i primi due rimasti fuori dai titolari contro la Fiorentina per turnover mentre gli ultimi due erano squalificati. Ma resta soprattutto un punto interrogativo per quanto riguarda gli undici che scenderanno in campo a San Siro: sulla fascia destra ballottaggio tra Darmian e Dumfries, l'italiano ex Manchester United che ad oggi pare favorito. A meno di sorprese, quindi, a San Siro ci sarà il terzetto formato da Pavard, Acerbi e Bastoni in difesa davanti a Sommer, Darmian e Dimarco sulle fasce con il trio Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan a centrocampo e la coppia Lautaro-Thuram in attacco.

