Arriva in ospedale gravemente ferito ma si rifiuta di parlare 

Una dinamica e un giallo tutto da chiarire: un uomo originario di Luras si è presentato ieri al pronto soccorso dell’ospedale Paolo Dettori di Tempio con diverse ferite, compresa una profonda alla testa, compatibile con quelle provocate da un’arma da fuoco. L’uomo, che non è in pericolo di vita, non ha voluto dire come si sia procurato la lacerazione. I medici che lo hanno preso in cura appena arrivato nella struttura sanitaria tempiese, accompagnato da alcuni familiari, hanno constatato che la lesione non era stata fatta di recente, ma presumibilmente nei giorni precedenti. Il ferito è stato poi trasferito all’ospedale di Sassari e anche qui non ha dato spiegazioni né ai dottori né ai carabinieri.

Gli uomini dell’Arma stanno cercando di ricostruire quanto è accaduto all’uomo. Potrebbe essersi ferito da solo, magari con un’arma da fuoco non dichiarata e detenuta illegalmente, cosa che giustificherebbe la sua non collaborazione con le forze dell’ordine, per evitare denunce. Oppure potrebbe essere stato vittima di un’aggressione da parte di qualcuno di sua conoscenza, e per paura di ritorsioni avrebbe deciso di non parlare. Saranno le indagini dei Carabinieri a risolvere il giallo.

