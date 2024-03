Arriva in Aula la sfiducia a Santanché 

Il caso Santanché agita il governo. La mozione di sfiducia delle opposizioni contro la ministra del Turismo, indagata per il caso Visibilia, approderà in Aula alla Camera da mercoledì, ma potrebbe slittare ancora, complice un ingorgo di provvedimenti.

L’ipotesi dimissioni

Nel frattempo nessuno in maggioranza esclude colpi di scena. «Nessuno mi ha chiesto di dimettermi», ha assicurato la ministra in mattinata, circondata da una certa freddezza nel centrodestra. C’è chi giura che la stessa Giorgia Meloni le abbia chiesto almeno una riflessione, e segnali di pressioni arrivano anche dai salviniani, anche se una nota ribadisce: «La Lega è e resta garantista» e la vicenda che riguarda la ministra «confermerà per l’ennesima volta la compattezza della maggioranza e la piena sintonia tra i leader».

E dopo Pasqua, tra mercoledì e giovedì, dovrebbe arrivare a Montecitorio anche la mozione di sfiducia a Salvini per i rapporti della Lega con il partito Russia Unita, ma l’esito di questa votazione non agita affatto il governo. Ben più significative, invece, le fibrillazioni per la diversa strategia del vicepremier e di Meloni nella corsa verso le Europee di giugno.

«Sì a Vannacci»

A “Porta a Porta”, su Rai Uno, il leader della Lega conferma il «mai con von der Leyen», ribadisce che «tra Macron che parla di guerra e Le Pen che parla di pace» sceglie «tutta la vita» la leader della destra francese, conferma di volere il generale Roberto Vannacci in squadra. Parla di Emmanuel Macron anche Meloni, su Rete 4 a “Fuori dal coro”, chiarendo di «non aver condiviso» le sue parole muscolari sulla crisi ucraina, e «l’ho detto anche a lui». Ma più degli atteggiamenti per la premier contano i fatti: «Se non molliamo, costringiamo Putin a sedersi a un tavolo delle trattative per cercare una pace giusta». E Salvini: «A sinistra mi criticano perché respiro… Per quanto riguarda il voto in Russia, hanno votato, ne prendiamo atto, non sta a me dare giudizi, lavoro e lavorerò perché si parli di pace non di guerra», ma rimarca la distinzione «tra chi ha aggredito e chi è stato aggredito».

