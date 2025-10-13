Arriva il voucher per la musica 

“Erogazione bonus per la frequentazione in ambito musicale”: recita così la delibera del Consiglio comunale di Sanluri, approvata all’unanimità. Un sostegno alle famiglie di 70 euro in favore dei figli minori che frequentano una scuola di musica in città. «Considerato il successo del voucher sport ai ragazzi attivo da anni - dice il sindaco Alberto Urpi - abbiamo pensato di applicarlo anche alla musica. Un modo anche per valorizzare la nostra tradizione che ha avvicinato tanti giovani, alcuni diventati musicisti di fama e direttori d’orchestra, pensiamo anche alla nostra banda musicale Ponchielli che ha già compiuto 100 anni. Aiutiamo i ragazzi a reallizzare i loro sogni». Un aiuto economico alla famiglie bisognose con un reddito Isee che deve essere inferiore ai 18mila euro, scadenza fissata al 25 ottobre per le domande che possono essere presentate esclusivamente online attraverso il servizio a domanda individuale presente nel sito istituzionale. Il rimborso delle spese sostenute è valido per l’iscrizione e la frequenza di corsi: oltre a quelli scolastici anche presso associazioni, bande e cori musicali con sede legale nel Comune. Il bonus fuori sede è ammesso solo nel caso in cui l’insegnamento scelto non fosse disponibile. ( s. r. )

