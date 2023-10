Arriva il via libera L’Europeo 2032 a Italia e Turchia 

Non sono confinanti, ma non è più un vincolo. Non sono culturalmente affini, ma cammineranno mano nella mano per organizzare gli Europei di calcio del 2032. «Un’occasione storica» è stata definita l’assegnazione a Italia e Turchia del torneo continentale: il via libera ufficiale è arrivato ieri a Nyon dall’Uefa. I due Paesi inizialmente avrebbero voluto correre da soli, poi problemi economici e di impianti hanno spinto a creare un sodalizio inedito. «È una svolta per noi, una grande opportunità per rivoluzionare le infrastrutture» ha esultato Gabriele Gravina, presidente della Figc, mentre il suo omonimo turco Mehmet Buyukeksi ha sottolineato come «Italia e Turchia sono due Paesi del Mediterraneo: insieme creeremo una forte sinergia».

Tre anni

Ci sono tre anni «per raccogliere le idee e creare i progetti», ha sottolineato Gravina, «nella candidatura tre stadi sono stati considerati in modo positivo e ne mancano due o tre. Confidiamo nell’appoggio di tutti, a cominciare da quello del Governo. Ben venga un commissario straordinario per gli impianti ma non ci si illuda che basti». La scelta delle sedi sarà fatta nell’ottobre del 2026: al momento sono cinque quelle italiane e altrettante quelle turche, ma si potrebbe passare a dodici città coinvolte e quindi a sei per Paese. Il dossier italiano presenta un ventaglio di dieci città: Roma, Milano, Napoli, Firenze, Bologna, Torino, Verona, Genova, Bari e Cagliari. Ne resteranno 5. I problemi segnalati sono le infrastrutture per l’Italia e la violazione dei diritti umani per la Turchia. Ma il Governo appoggia la candidatura: «È una grande opportunità che dovrà generare eredità positive ben prima di quell’appuntamento e non solo nelle città direttamente coinvolte nell’evento», le parole del ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi, «auguriamo buon lavoro alla Figc alla quale daremo il nostro supporto per contribuire a organizzare questo avvenimento del quale non sfuggono i positivi impatti dal punto di vista turistico ma che ci auguriamo possa, prioritariamente, contribuire al miglioramento delle relazioni politiche a beneficio della pace».

Dopo il 1990

L’Italia torna a organizzare un evento calcistico di livello internazionale 42 anni dopo il Mondiale del ‘90: c’è tempo sino al primo ottobre 2026 per definire e progettare i cinque stadi, ed entro il 31 marzo 2027 dovranno iniziare i lavori. «Si parla spesso di problemi burocratici per gli stadi» ha detto Gravina, «ma dobbiamo fare una valutazione imprenditoriale. Uniamo gli sforzi per sfruttare questa opportunità. Dobbiamo andare oltre l’individuazione di cinque stadi, è uno stimolo per rivoluzionare la cultura delle infrastrutture del nostro Paese».

